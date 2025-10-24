Βαριά πρόστιμα για το ΓΕΜΗ – Αρχίζουν οι διασταυρώσεις με την ΑΑΔΕ από 2026

Με πρόστιμα που θα φτάνουν μέχρι τις 100.000 ευρώ θα τιμωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι επιχειρήσεις που δεν δημοσιεύουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους καταστάσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθώς στις 31 Δεκεμβρίου τελειώνει η σχετική «περίοδος χάριτος» που είχε δώσει το υπουργείο Ανάπτυξης για να κλείσουν οι όποιες εκκρεμότητες των επιχειρήσεων χωρίς να τους επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις. Μάλιστα, από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα επιβληθούν αυτομάτως τα προβλεπόμενα πρόστιμα σε όσες υπόχρεες επιχειρήσεις δεν έχουν δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2024, καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή καταχώρισης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος σε όσες υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα και ορθότητά τους.

Διαβάστε επίσης: Ενημέρωση, συμμόρφωση και γνώση: Το Επιμελητήριο Αχαΐας «διάβασε» το ΓΕΜΗ στους επαγγελματίες

Τόσο τα πρόστιμα για τη μη υποβολή οικονομικών καταστάσεων όσο και τα υπόλοιπα που αφορούν σε άλλες παραβάσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ προβλέπεται ότι σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής του προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου θα διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου θα τριπλασιάζεται.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 46982/2025 προβλέπεται ότι η παράλειψη υποβολής οικονομικών καταστάσεων και των συνοδευτικών εκθέσεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών τιμωρείται με τα ακόλουθα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου:

• 100.000 ευρώ για επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χ.Α. ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς και για μεγάλες επιχειρήσεις μη εισηγμένες.

• 50.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις.

• 25.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις.

• 10.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις και για υποκαταστήματα στην Ελλάδα αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Τα πρόστιμα για την ίδια παράβαση τα οποία επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των κατά τόπους επιμελητηρίων, είναι τα ακόλουθα:

• Για κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες των οποίων όλοι οι εταίροι είναι νομικά πρόσωπα: 10.000 για μεγάλες επιχειρήσεις, 5.000 για μεσαίες, 2.500 για μικρές και 1.000 ευρώ για πολύ μικρές. Σε 1.000 ευρώ ανέρχεται το πρόστιμο και για συνεταιρισμούς, καθώς και για υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων. Πρόστιμα θα επιβάλλονται μεταξύ άλλων και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Από 500 έως 5.000 ευρώ για καταχώριση εσφαλμένων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης.

• Από 1.000 έως 10.000 ευρώ για παράλειψη εγγραφής των υπόχρεων στο ΓΕΜΗ. Οι παραβάτες θα εντοπισθούν, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα γίνει διασταύρωση των στοιχείων με την ΑΑΔΕ και θα εντοπιστούν όσοι υπόχρεοι δεν έχουν εγγραφεί στο ΓΕΜΗ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

• Από 100 έως 500 ευρώ για παράλειψη εγγραφής των προβλεπόμενων στοιχείων (επωνυμία, διεύθυνση, νομική μορφή κ.ά.) στα έγγραφα και στις επιστολές της εταιρείας, καθώς και για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



