Ενημέρωση, συμμόρφωση και γνώση: Το Επιμελητήριο Αχαΐας «διάβασε» το ΓΕΜΗ στους επαγγελματίες

Ο τρόπος λειτουργίας των εταιρικών σχημάτων και οι υποχρεώσεις καταχώρισης και δημοσίευσης πράξεων εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ, τέθηκαν στο επίκεντρο επιστημονικής ημερίδας που συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας.

Το θέμα της ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ήταν: «Επιλεγμένα θέματα εταιρικού δικαίου για επαγγελματίες και επιχειρηματίες: Υποχρεώσεις καταχώρισης και δημοσίευσης πράξεων εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ., παραβάσεις και ευθύνες των εμπλεκομένων προσώπων».

Εισηγητής της ημερίδας ήταν ο προϊστάμενος Θεσμικών Ρυθμίσεων Εταιρειών στη Διεύθυνση Εταιρειών του υπουργείου Ανάπτυξης, Γεράσιμος Γεωργόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις υποχρεώσεις καταχώρισης και δημοσίευσης πράξεων εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ., τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και τις υποχρεώσεις τους.

Με αφορμή τη διοργάνωση της ημερίδας, ο υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιώργος Σακελλαρόπουλος τόνισε:

«Η επιμόρφωση και η συνεχής κατάρτιση των μελών μας αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για το Επιμελητήριο Αχαΐας.

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον που μεταβάλλεται με ταχύτητα, η γνώση και η ενημέρωση είναι τα σημαντικότερα εργαλεία που πρέπει να διαθέτουν οι επαγγελματίες για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και αποτελεσματικοί.

Η συγκεκριμένη ημερίδα για τους λογιστές, φοροτεχνικούς, δικηγόρους, στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες, καθώς και όλους όσοι ασχολούνται με τη διαχείριση εταιρικών ζητημάτων και επιδιώκουν την έγκυρη ενημέρωση για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εντάσσεται σε αυτή την στρατηγική προσπάθεια».

Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος Στήριξης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιάννης Χριστόπουλος, δήλωσε τα εξής:

«Στόχος μας είναι να παρέχουμε στα μέλη μας πρόσβαση σε αξιόπιστη ενημέρωση, εξειδικευμένα σεμινάρια και δράσεις που ενισχύουν τις δεξιότητές τους και βελτιώνουν την επαγγελματική τους καθημερινότητα.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τους επαγγελματίες όλων των κλάδων, δημιουργώντας ευκαιρίες μάθησης, συνεργασίας και ανάπτυξης. Μόνο μέσα από τη συνεχή επιμόρφωση μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής και να διασφαλίσουμε ένα σταθερό και βιώσιμο μέλλον για την τοπική επιχειρηματικότητα».

