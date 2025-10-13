Βαρύ πένθος, «έφυγε» από τη ζωή η εκπαιδευτικός Ευσταθία Καρβουνιάρη

Μεγάλη η απώλεια και βαρύ πένθος για την οικογένεια της και την εκπαιδευτική κοινότητα με τον θάνατο της Ευσταθίας Καρβουνιάρη, που υπηρέτησε για χρόνια στο 2ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας.

Συλλυπητήρια ανακοίνωσε εξέδωσε ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Αμαλιάδας, η οποία έχει ως εξής:

«Με βαθιά θλίψη ενημερώνουμε ότι η αγαπημένη μας συνάδελφος Καρβουνιάρη Ευσταθία, εκπαιδευτικός Γερμανικής Φιλολογίας, σήμερα το πρωί έφυγε από κοντά μας.

Η κ. Καρβουνιάρη, η Έφη μας, υπηρέτησε για περισσότερα από εικοσιπέντε χρόνια στο 2ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας με αφοσίωση, ήθος και αγάπη προς τους μαθητές/τριες και τους συναδέλφους της, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σχολική μα και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Υπήρξε υπόδειγμα εκπαιδευτικού και ανθρώπου.

Με το ήθος, την καλοσύνη, την ευγένεια και την αφοσίωσή της στους μαθητές/τριες, στους συναδέλφους και στην υπηρεσία, προσέφερε ανεκτίμητο έργο.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές όλων μας. Θα θυμόμαστε πάντα το χαμόγελό της, τη ζεστασιά και την αγάπη με την οποία υπηρέτησε το λειτούργημά της.

Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το έργο, την προσφορά και το παράδειγμά της.

Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Καλό ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων…»

Συλλυπητήριο μήνυμα Δ.Δ.Ε. Ηλείας

Ο Διευθυντής και το προσωπικό της Δ.Δ.Ε. Ηλείας εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την πρόωρη και αδόκητη απώλεια της εξαίρετης συναδέλφου Καρβουνιάρη Ευσταθίας και απευθύνουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στους οικείους της.

Η Ευσταθία Καρβουνιάρη υπηρέτησε την εκπαίδευση με εργασιακό ήθος και ενθουσιασμό. Υπήρξε εμπνευσμένη εκπαιδευτικός και πρότυπο δασκάλου.

