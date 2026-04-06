Βαρύ πένθος για τη Θεανώ Φωτίου: Έχασε ξαφνικά τον μοναχογιό της, Βασίλη Ρίζο σε ηλικία 48 ετών

Δύσκολες ώρες περνά η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου, καθώς ο γιος της, Βασίλης Ρίζος, έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή. Οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι υπέστη ανακοπή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και όσους τον γνώριζαν από την επαγγελματική και πολιτική του παρουσία.

Ο Βασίλης Ρίζος, 48 ετών, ήταν αρχιτέκτονας μηχανικός και πατέρας ενός παιδιού. Πέρα από την επαγγελματική του ιδιότητα, είχε και δημόσια παρουσία σε ζητήματα που αφορούσαν τον αστικό χώρο, τον σχεδιασμό και την κοινωνική διάσταση της πόλης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, είχε σπουδές στην αρχιτεκτονική, συμμετοχή σε διαγωνισμούς και εμπλοκή σε παρεμβάσεις και έργα που συνδέονταν με τον δημόσιο χώρο και την επανάχρηση κτιρίων. Μέχρι στιγμής, όμως, τα πιο αναλυτικά βιογραφικά στοιχεία προέρχονται κυρίως από δευτερογενή δημοσιεύματα και όχι από επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας.

Η είδηση της απώλειας προκάλεσε κύμα συλλυπητηρίων μηνυμάτων. Ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισε και η ανάρτηση της πρώην βουλευτού Φωτεινής Βάκη, η οποία έγραψε πως μπροστά σε μια μάνα που χάνει το παιδί της τα λόγια χάνουν το νόημά τους, εκφράζοντας δημόσια τη συμπαράστασή της στη Θεανώ Φωτίου.

