Βαρύ πένθος για τη Θεανώ Φωτίου: Έχασε ξαφνικά τον μοναχογιό της, Βασίλη Ρίζο σε ηλικία 48 ετών

Σε βαρύ προσωπικό πένθος βρίσκεται η Θεανώ Φωτίου, καθώς έφυγε αιφνίδια από τη ζωή ο γιος της, Βασίλης Ρίζος. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέστη ανακοπή, ενώ πολιτικοί και άνθρωποι που τον γνώριζαν αποχαιρετούν έναν άνθρωπο με επαγγελματική και κοινωνική διαδρομή.

06 Απρ. 2026 13:38
Pelop News

Δύσκολες ώρες περνά η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου, καθώς ο γιος της, Βασίλης Ρίζος, έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή. Οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι υπέστη ανακοπή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και όσους τον γνώριζαν από την επαγγελματική και πολιτική του παρουσία.

Ο Βασίλης Ρίζος, 48 ετών, ήταν αρχιτέκτονας μηχανικός και πατέρας ενός παιδιού. Πέρα από την επαγγελματική του ιδιότητα, είχε και δημόσια παρουσία σε ζητήματα που αφορούσαν τον αστικό χώρο, τον σχεδιασμό και την κοινωνική διάσταση της πόλης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, είχε σπουδές στην αρχιτεκτονική, συμμετοχή σε διαγωνισμούς και εμπλοκή σε παρεμβάσεις και έργα που συνδέονταν με τον δημόσιο χώρο και την επανάχρηση κτιρίων. Μέχρι στιγμής, όμως, τα πιο αναλυτικά βιογραφικά στοιχεία προέρχονται κυρίως από δευτερογενή δημοσιεύματα και όχι από επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας.

Η είδηση της απώλειας προκάλεσε κύμα συλλυπητηρίων μηνυμάτων. Ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισε και η ανάρτηση της πρώην βουλευτού Φωτεινής Βάκη, η οποία έγραψε πως μπροστά σε μια μάνα που χάνει το παιδί της τα λόγια χάνουν το νόημά τους, εκφράζοντας δημόσια τη συμπαράστασή της στη Θεανώ Φωτίου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:04 Καμπάνια του Επιμελητηρίου με τον Σύλλογο Οπτικών και Οπτομετρών Ν. Αχαΐας: «Βλέπουμε καθαρά. Επιλέγουμε σωστά»
15:00 Σδούκου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν τσουβαλιάζουμε τις υποθέσεις» και αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ
15:00 Αιγιάλεια: Κόντρα και για τα αδέσποτα – Ο δημοτικός σύμβουλος Π. Σπυρόπουλος αρνήθηκε να τιμηθεί από τον αντιδήμαρχο Γ. Φραγκονικολόπουλο
14:56 Αραμπατζή μετά την απειλή για βόμβα: «Δεν φοβήθηκα ποτέ, δεν θα φοβηθώ ούτε τώρα»
14:55 Πασχαλινή πράξη αλληλεγγύης από το ΕΡ.ΜΜ&ΕΕ Αράξου – Στήριξη στην «Κιβωτό της Αγάπης»
14:47 Κόντρα Μαρκόπουλου – Μάντζου στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο
14:44 L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda 2026: Η Σπάρτη στο βάθρο της παγκόσμιας ποδηλασίας
14:42 Κουτσούμπας για το μήνυμα Μητσοτάκη: «Άνθρακες ο θησαυρός»
14:31 Πειραιάς: Συνελήφθη 66χρονος μετά από επεισόδιο με αστυνομικό για κλήση σε παράνομη στάθμευση
14:28 Το Ιράν μπλέκει την επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου με απόπειρα κλοπής εμπλουτισμένου ουρανίου
14:24 Σύσκεψη κάθε εβδομάδα στο Μαξίμου για την αγορά όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή
14:22 Νεάπολη Λακωνίας: Τι υποστηρίζει ο πατέρας της 30χρονης που είχε εντοπιστεί δεμένη πριν από τον θάνατό της ΒΙΝΤΕΟ
14:18 Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά επιτάχυνση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
14:06 Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή» και ζητά εκλογές
14:00 Βαριές ευθύνες για το ανοιχτό εργοτάξιο στην Κανάρη: «Θα κινηθώ νομικά κατά Δήμου και εργολάβου» λέει η Μαρία Θωμά
13:59 ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευρύνεται το κύμα για άρση ασυλίας από βουλευτές της ΝΔ
13:49 Καλάβρυτα: Μετά το Πάσχα οι προληπτικές εξετάσεις σε Βλασία, Πετσάκους, Κορφές, Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
13:48 Τέμπη: Έκκληση συγγενών και δικηγόρων να μη χαθεί ούτε άλλη δικάσιμος
13:38 Agro Food & Drink Patras Expo 2026: Πρόσκληση συμμετοχής για τις επιχειρήσεις
13:38 Βαρύ πένθος για τη Θεανώ Φωτίου: Έχασε ξαφνικά τον μοναχογιό της, Βασίλη Ρίζο σε ηλικία 48 ετών
