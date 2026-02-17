Βαρύ πένθος για τον Παναγιώτη Στάθη, «έφυγε» η μητέρα του

Ο Παναγιώτης Στάθης ενημερώθηκε για την απώλεια της μητέρας του, λίγο πριν βγει στην εκπομπή στον ΑΝΤ1.

Βαρύ πένθος για τον Παναγιώτη Στάθη, «έφυγε» η μητέρα του
17 Φεβ. 2026 10:38
Pelop News

Ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Στάθης ενημερώθηκε για την απώλεια της μητέρας του, λίγα λεπτά πριν βγει στον αέρα της σημερινής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1.

Παρά τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, βρήκε την δύναμη ψυχής να παρουσιάσει την εκπομπή μέχρι το τέλος.

Όταν είχε μιλήσει για την οικογένειά του

Ο Παναγιώτης Στάθης, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο One Channel και τον Μάνο Νιφλή, είχε μιλήσει για την οικογένειά του και τα δύσκολα παιδιά χρόνια στα Κύθηρα.

Όπως είχε εκμυστηρευτεί, η μητέρα του ήταν η ηρωίδα του αφού μεγάλωσε μόνη της τον ίδιο και τον αδελφό του, καθώς έχασαν τον πατέρα τους νωρίς.

«Τον πατέρα μου τον έχασα μικρός, δύσκολη κατάσταση, αλλά αυτό μας έδεσε πολύ με την μητέρα μου και τον αδελφό μου. Η μάνα μου είναι ένας άνθρωπος που μας μεγάλωσε μόνη της επί της ουσίας, δούλευε στα χωράφια, αγρότισσα», είχε πει αρχικά για την μητέρα του. «Πιθανότατα ο μοναδικός ήρωας που ξέρω εγώ είναι η μάνα μου. Υποκλίνομαι από σεβασμό και μόνο σε αυτό που έχει κάνει, το έκανε με μεγάλη αξιοπρέπεια, με μεγάλη υπομονή», είχε προσθέσει.

