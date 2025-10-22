Βαρύ πένθος στο Μεσολόγγι για τον χαμό της Ντίνας Τσενικλόγλου

Πολύ βαρύ το πένθος σήμερα (22/10/2025) στην πόλη του Μεσολογγίου στο άκουσμα της είδησης του θανάτου της 42χρονης Ντίνας Τσενικλόγλου, σύζυγος του Σταμάτη Γεωργακόπουλου.

Η Ντίνα καταγόταν από την Πρέβεζα και είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της στο ΤΕΙ Μεσολογγίου, όπου και παρέμεινε στην πόλη, δημιουργώντας την δική της οικογένεια.

Εδώ και τέσσερα χρόνια έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο, όμως σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία της πνοή.

