Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό: Ιεροσυλία από έναν νεαρό Ιταλό... ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Αδιανόητο περιστατικό στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Ενας άνδρας ανέβηκε στο ιερό βήμα και ούρησε πάνω στην Αγία Τράπεζα, το πρωί της Παρασκευής (10/10).

Ο νεαρός κατάφερε να περάσει τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που περιβάλλουν το ιερό της Εξομολογήσεως, κάτω από το περίφημο κιβώτιο του Μπερνίνι, και να φτάσει ως την Αγία Τράπεζα.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κατέβασε το παντελόνι του και ούρησε πάνω στην Αγία Τράπεζα, μπροστά στα μάτια δεκάδων τουριστών και πιστών που βρίσκονταν στον ναό.

Πράκτορες της Βατικανής Χωροφυλακής που βρίσκονταν εντός του ναού επενέβησαν άμεσα και τον ακινητοποίησαν, ωστόσο το περιστατικό είχε ήδη καταγραφεί από αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Il Tempo, ενημερώθηκε αμέσως και ο Πάπας Λέων ΙΔ’, ο οποίος φέρεται να εξέφρασε τον βαθύ του αποτροπιασμό για το γεγονός.

Δεν αποκλείεται, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το Βατικανό να επανεξετάσει τα μέτρα ασφαλείας εντός της Βασιλικής, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον.

Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ένα από τα ιερότερα και πλέον επισκέψιμα μνημεία της Χριστιανοσύνης, δέχτηκε ένα πλήγμα στο κύρος και την ιερότητά της, γεγονός που επαναφέρει τη συζήτηση για την ασφάλεια στους χώρους λατρείας.

