Βασίλης Αϊβαλής: Καλό ταξίδι σε έναν ανήσυχο, ενεργό πολίτη

Η ανακοίνωση του Βασίλη Αϊβαλή για το θάνατο του Ανδρέα Αποσκίτη αναφέρει:

Εκφράζουμε τη βαθιά της θλίψη για τον πρόωρο χαμό του Ανδρέα Αποσκίτη, ενός ανήσυχου, ενεργού πολίτη που αγάπησε την πόλη μας, ονειρεύτηκε να τη δει καλύτερη και πάλεψε για αυτό.

Ο Ανδρέας, μέσα από την ομάδα του στο Facebook «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται», έδωσε βήμα σε συμπολίτες μας, ανέδειξε προβλήματα και κακώς κείμενα, κινητοποίησε ανθρώπους και υπήρξε φωνή συμμετοχής και ευθύνης για τον τόπο μας. Ευθύνης που ξεκινάει από τον ίδιο τον πολίτη.

Θα τον θυμόμαστε πάντα για το πάθος του να δει την πόλη μας καλύτερη.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.

