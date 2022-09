Βασίλισσα Ελισάβετ: Έκλεισαν οριστικά οι ουρές για το λαϊκό προσκύνημα – Πολλά περιστατικά

Οι εικόνες ανησυχητικού συνωστισμού για το λαϊκό προσκύνημα στο Ουέστμινστερ Χολ συνεχίστηκαν για ακόμη ένα 24ωρο, με τις Αρχές να παίρνουν την απόφαση, λόγω των εκατοντάδων περιστατικών που έχρηζαν ιατρική βοήθεια και του κλίματος γενικευμένου πανικού, να απαγορεύσουν ξανά την είσοδο στην ουρά, αυτήν τη φορά όμως οριστικά.

The accessible queue for Lying-in-State has reached full capacity and is now permanently closed

Wristbands for all time slots are allocated so that as many people as possible can pay their respects

Please do not join the queue at Tate Britain. Thank you for your understanding pic.twitter.com/wKruNLCxiK

— Department for Digital, Culture, Media and Sport (@DCMS) September 17, 2022