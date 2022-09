Βασίλισσα Ελισάβετ: Το αντίο του πρίγκιπα Χάρι – «Θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων»

Ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας απέτισε σήμερα φόρο τιμής στην γιαγιά του, την εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ, λέγοντας ότι η ακλόνητη χάρη της και η αξιοπρέπειά της παρέμειναν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της ζωής της και τώρα αυτά θα είναι το κληροδότημά της.

“Ήταν αγαπητή και αξιοσέβαστη σε όλο τον κόσμο”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Χάρι, ο οποίος το 2020, μαζί με την σύζυγό του Μέγκαν, παραιτήθηκαν από τις βασιλικές τους υποχρεώσεις.

“Γιαγιά μου, παρότι αυτός ο ύστατος αποχωρισμός μας θλίβει βαθιά, θα είμαι για πάντα ευγνώμων για όλες τις πρώτες μας συναντήσεις–από τις πρώτες παιδικές αναμνήσεις μου μαζί σου, μέχρι την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε από την θέση σου του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, την πρώτη φορά που γνώρισες την αγαπημένη μου σύζυγο και αγκάλιασες τα δισέγγονά σου”, συνεχίζει η ανακοίνωση του Χάρι.

NEW: Prince Harry releases statement in memory of his 'Granny.'

"Thank you for your infectious smile. We, too, smile knowing that you and grandpa are reunited now, and both together in peace."

Read more: https://t.co/IIJVAvZjd1 pic.twitter.com/bNcmcoRixC

— NBC News (@NBCNews) September 12, 2022