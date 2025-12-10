Βασίλισσα Πατρινού Καρναβαλιού 2026: Μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις
Εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.
Οσες ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιες προκειμένου να επιλεγούν ως Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους αποστέλλοντας βιογραφικό και φωτογραφίες ηλεκτρονικά στo mail της επιχείρησης: info@carnivalpatras.gr. μέχρι και την Κυριακή 14/12/ 2025
Η πενταμελής επιτροπή της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας για την επιλογή της Βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
1. Κωνσταντίνος Δραγώτης – Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας
2. Απόστολος Αγγελής – Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
3. Μαρία Μαυροειδή-Παπαηλιού – Τακτικό Μέλος του Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας
4. Παναγιώτα Σταμάτη – Τακτικό Μέλος του Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας
5. Σοφία Μαραχώρη – υπάλληλος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο mail: info@carnivalpatras.gr.
