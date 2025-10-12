Βατικανό: Νεαρός ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες επισκέπτες έμειναν αποσβολωμένοι μετά από ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στο Βατικανό, όταν ένας άνδρας, ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Το απίστευτο περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση το πρωί της Παρασκευής 11.10.2025, μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όταν ένας άνδρας προχώρησε στην ασεβή αυτή πράξη μπροστά στα έκπληκτα μάτια των επισκεπτών.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, ο δράστης κατάφερε να ανέβει στο βωμό της εξομολόγησης, και αφού κατεβασε το παντελόνι του ούρησε μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα εκατοντάδων επισκεπτών που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή μέσα στον ναό.

Βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο νεαρός άνδρας παραβίασε το προστατευτικό κάγκελο γύρω από τον βωμό κάτω από τον εμβληματικό θόλο, ανέβηκε τα σκαλιά γρήγορα και προχώρησε στην ασεβή πράξη.

Άμεσα, άνδρες της ασφάλειας που βρίσκονταν στο σημείο, συνέλαβαν και απομάκρυναν τον άνδρα.

🇻🇦 LA BASILICA DI SAN PIETRO È STATA PROFANATA IERI IN #VATICANO. Un uomo è riuscito a salire fin sull’altare della Confessione e ha urinato sotto lo sguardo attonito di centinaia di fedeli e turisti. Si chiedono preghiere in riparazione.https://t.co/QbSY3Hvgh1 Video:… pic.twitter.com/GmYNGFB1Oe — 𝕊𝕀𝔸𝕋𝔼 𝕊𝔸ℕ𝕋𝕀 (@SiateSanti) October 11, 2025

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ που εξέφρασε τον βαθύ αποτροπιασμό του για την προσβολή σε έναν από τους πιο ιερούς χώρους της Καθολικής Εκκλησίας.

Μετά από αυτό το περιστατικό, αναφέρουν τοπικά μέσα, δεν αποκλείεται το Βατικανό να επανεξετάσει τα μέτρα ασφαλείας εντός της Βασιλικής, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον.

