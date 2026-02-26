Βέλγιο: Αντιαεροπορική «ασπίδα» στο λιμάνι της Αμβέρσας από το 2027

Το Βέλγιο προχωρά στην εγκατάσταση συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας στο λιμάνι της Αμβέρσας, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Gazet van Antwerpen, επικαλούμενη δηλώσεις του πρωθυπουργού Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Η απόφαση έρχεται μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά εντοπισμού μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που καταγράφηκαν το προηγούμενο έτος. Οι θεάσεις drones είχαν προκαλέσει προσωρινές διακοπές λειτουργίας σε αεροδρόμια και ακόμη και σε στρατιωτική αεροπορική βάση. Παράλληλα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εντοπιστεί και πάνω από το λιμάνι της Αμβέρσας, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων εγκαταστάσεων, όπως πυρηνικοί σταθμοί, το χημικό συγκρότημα της BASF και ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων Europa.

«Στο λιμάνι της Αμβέρσας θα αναπτυχθεί σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας. Πρόκειται για NASAMS, το οποίο έχει ήδη παραγγελθεί», ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της λιμενικής κοινότητας Αμβέρσας–Μπρυζ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι η πρώτη συστοιχία του συστήματος αναμένεται να παραδοθεί το 2027. Το NASAMS έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση απειλών μικρού βεληνεκούς, παρέχοντας προστασία έναντι μαχητικών αεροσκαφών, drones και άλλων εναέριων στόχων.

Μέχρι στιγμής, ούτε η διοίκηση του λιμανιού Αμβέρσας–Μπρυζ ούτε η βελγική κυβέρνηση έχουν τοποθετηθεί επίσημα, καθώς δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση σε σχετικά αιτήματα σχολιασμού.

