Βέλγιο: «Δεν έχεις ένα παιδί και μετά του δίνεις μια κλωτσιά», λέει η εξώγαμη κόρη του βασιλιά Αλβέρτου

Η Ντελφίν Μποέλ γνώρισε ως πατέρα της και μεγάλωσε με τον βιομήχανο, Τζόνκχιρ Ζακ Μπόελ, μέχρι που έγινε 17 ετών και τότε ήρθε αντιμέτωπη με την αλήθεια. Έμαθε πως είναι εξώγαμο τέκνο του βασιλιά του Βελγίου Αλβέρτου του Β’ με τον οποίο η μητέρα της διατηρούσε σχέση επί 18 χρόνια και ενώ ο μονάρχης ήταν παντρεμένος με την βασίλισσα Πάολα, μητέρα των τριών παιδιών του.

Ο βασιλιάς δεν ήταν άγνωστος για την νεαρή κοπέλα αφού μέχρι τα 16 της χρόνια ο Βέλγος μονάρχης ανήκε στο στενό φιλικό περιβάλλον της οικογένειας. Όμως, ένας βιογράφος του βασιλιά αποκάλυψε την αλήθεια σε βιβλίο που έγραψε για την βασίλισσα Πάολα στα τέλη του 1990. Μια αλήθεια, που αρχικά δεν ενόχλησε την Ντελφίν μέχρι που ο Αλβέρτος της είπε επιτακτικά ότι δεν είναι κόρη του. Από το 1999 τα μέσα μαζικής ενημέρωσης άρχισαν να μεταδίδουν πως η Βελγίδα γλύπτρια Ντελφίν Μποέλ είναι εξώγαμο τέκνο του βασιλιά Αλβέρτου.

Τον Ιούνιο του 2013 η Ντελφίν ξεκίνησε δικαστικό αγώνα για να αποδείξει πως είναι η νόθα κόρη του βασιλιά και ζήτησε τεστ DNA, κάτι που ο μονάρχης αρνήθηκε πεισματικά. Όμως, μετά από επτά χρόνια και αφού το Εφετείο των Βρυξελλών ανάγκασε τον Αλβέρτο να υποβληθεί σε τεστ πατρότητας τον Μάιο του 2019, ο ίδιος ο Βέλγος γαλαζοαίματος τον Ιανουάριο του 2020 σε συνέντευξη Τύπου ανακοίνωσε πως η Ντελφίν Μποέλ είναι βιολογικό του τέκνο. Από τον Ιούλιο του 2013 ο Αλβέρτος είχε παραιτηθεί από τον θρόνο υπέρ του πρωτότοκου γιου του Φίλιππου, επικαλούμενος προβλήματα υγείας.

Μετά την δημόσια παραδοχή του τέως βασιλιά η Ντελφίν απέκτησε τον τίτλο της πριγκίπισσας, πήρε το επώνυμο της βασιλικής οικογένειας (Ντελφίν ντε Σαξ Κόμπουργκ) και απέκτησε δικαιώματα στην περιουσία του Αλβέρτου, αλλά όχι σε κρατική χορηγία, όπως έχουν τα τρία παιδιά του Βέλγου γαλαζοαίματου, ο βασιλιάς Φίλιππος, ο πρίγκιπας Λοράν και η πριγκίπισσα Άστριντ.

Επίσης, στα δύο παιδιά της Ντελφίν, την 19χρονη Ζοζεφίν και τον 14χρονο Όσκαρ, απονεμήθηκαν οι τίτλοι της πριγκίπισσας και του πρίγκιπα, αντίστοιχα. Στις 15 Οκτωβρίου του 2020 η πριγκίπισσα, πλέον, Ντελφίν του Βελγίου συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον ετεροθαλή αδελφό της, βασιλιά Φίλιππο στο Κάστρο του Λάκεν, την επίσημη κατοικία του Βέλγου μονάρχη και της οικογένειάς του.

Η πρώτη συνέντευξη της Ντελφίν, μετά την αναγνώριση από τον Αλβέρτο το 2020

Την πρώτη της συνέντευξη ως πριγκίπισσα παραχώρησε αυτή την εβδομάδα η 54χρονη Ντελφίν στο βρετανικό περιοδικό Tatler, την «βίβλο» της αγγλικής αριστοκρατίας. Η πριγκίπισσα Ντελφίν δεν δίστασε να αποκαλύψει πώς ένιωσε όταν ο βιολογικός της πατέρας θέλησε να κόψει κάθε γέφυρα επικοινωνίας μαζί της, μετά την κυκλοφορία του βιβλίου που αποκάλυπτε την αλήθεια.

«Ξαφνιάστηκα. Αισθάνθηκα πολύ ενοχλημένη, ειδικότερα, επειδή είχα προσπαθήσει να τον προστατεύσω επί δύο χρόνια, ζώντας δύσκολα… Δεν έχεις ένα παιδί και μετά του δίνεις μια κλωτσιά. Με παράτησε σαν ένα κομμάτι κρέας στα σκυλιά».

Το 2013, όταν ο πατέρας της παραιτήθηκε από τον θρόνο, η Ντελφίν αποφάσισε πως θα έπρεπε να αναλάβει δράση. «Δεν σε συμπαθώ και σκοπεύω να παλέψω για τη ζωή μου. Τώρα είμαι εγώ και τα παιδιά μου. Το μέλλον μας. Όχι, άλλα ψέματα. Αυτή η ιστορία πρέπει να βγει στο φως», ανέφερε για την απόφασή της να ζητήσει τεστ πατρότητας από τον Αλβέρτο και να τον οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης η νέα πριγκίπισσα του Βελγίου.

Όπως η ίδια υποστηρίζει τώρα η σχέση της με τον πατέρα και τα ετεροθαλή αδέλφια της έχει εξομαλυνθεί. Η πριγκίπισσα του Βελγίου περιγράφει στο Tatler την πρώτη συνάντηση με τον τέως βασιλιά Αλβέρτο, μετά την έκδοση της απόφασης από το Εφετείο Βρυξελλών, που την κηρύσσει νόμιμο τέκνο του.

«Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία πως αυτός ήταν ο πατέρας μου. Όταν βρέθηκα κοντά του, το αισθάνθηκα. Ήταν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Ήταν αλήθεια παράξενο. Είναι πολύ χαλαρός τύπος και τόσο ενδιαφέρων». Η Ντελφίν μίλησε και για τον Τύπο, που όλα αυτά τα χρόνια ασχολήθηκε με το σκάνδαλο για την εξώγαμη κόρη του βασιλιά, γεγονός που της δημιούργησε πίεση.

Σύμφωνα με την ίδια, τώρα και ο Τύπος την έχει αποδεχθεί. «Με βρίσκουν αυθεντική και γενναιόδωρη με τις φιλανθρωπικές μου οργανώσεις. Νομίζω πως με συγκρίνουν με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, επειδή με βλέπουν ως μια πριγκίπισσα της καρδιάς», τονίζει στο Tatler η πριγκίπισσα Ντελφίν.

Η πριγκίπισσα Ντελφίν του Βελγίου εξακολουθεί να εργάζεται ως γλύπτρια και τον Σεπτέμβριο ετοιμάζει τη νέα της έκθεση με τίτλο: «What is to come is better than what was before». Μετά την επίσημη αναγνώριση ως βιολογικό τέκνο του Αλβέρτου η πριγκίπισσα Ντελφίν εμφανίζεται πλέον στις εκδηλώσεις του παλατιού στο πλευρό των υπόλοιπων μελών της βασιλικής οικογένειας.

Την 21η Ιουλίου, ημέρα της εθνικής εορτής του Βελγίου, η Ντελφίν εμφανίστηκε στους επίσημους εορτασμούς μαζί με τον Αμερικανό σύζυγό της, Τζέιμς Ο’χέιρ στο πλευρό των ετεροθαλών αδελφών της, πρίγκιπα Λοράν και πριγκίπισσας Άστριντ. Η ενδυματολογική της επιλογή για την ημέρα δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού η πριγκίπισσα φόρεσε ένα κόκκινο φόρεμα με ένα λευκό περιστέρι στο κάτω μέρος, σύμβολο της ειρήνης, δείχνοντας έτσι πως και η σχέση της, πλέον, με την βασιλική οικογένεια του Βελγίου είναι «ειρηνική».