Βέλγιο: Τριήμερη εθνική απεργία κατά των μεταρρυθμίσεων Ντε Βεβέρ, παράλυση μεταφορών και υπηρεσιών

Το Βέλγιο βυθίζεται από σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 σε τριήμερη εθνική απεργία, οργανωμένη από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές ομοσπονδίες, ως έντονη αντίδραση στα σχέδια λιτότητας της κεντροδεξιάς κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπαρτ Ντε Βεβέρ, τα οποία χαρακτηρίζονται από τα συνδικάτα ως «κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους».

Η απεργία, που θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές σε κρίσιμους τομείς. Ήδη από χθες Κυριακή, η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία SNCB έχει περιορίσει δραστικά τα δρομολόγια, ενώ σήμερα θα εκτελούνται μόνο ένα στα δύο ή στα τρία, ανάλογα με τη γραμμή. Παρόμοιες δυσχερείς θα είναι οι συνθήκες και στις υπόλοιπες δημόσιες συγκοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των Eurostar που συνδέουν Βρυξέλλες-Παρίσι.

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, η απεργία μετατοπίζεται στον δημόσιο τομέα, με μαζικές απεργίες σε σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ταχυδρομεία, υπηρεσίες αποκομιδής σκουπιδιών και μεγάλο μέρος του συστήματος υγείας. Οι διακοπές θα επεκταθούν και σε δημόσια μέσα ενημέρωσης, όπως η φλαμανδική VRT, όπου θα συντομευθούν οι ειδησεογραφικές εκπομπές.

Η κορύφωση έρχεται την Τετάρτη, με πανεθνική απεργία που θα αγκαλιάσει και τον ιδιωτικό τομέα. Κανένα επιβατικό πτήμα δεν θα αναχωρήσει από τα δύο κύρια αεροδρόμια, στις Βρυξέλλες (Zaventem) και στο Σαρλερουά, λόγω συμμετοχής προσωπικού εδάφους και ασφαλείας. Προβλήματα θα προκύψουν και στις αφίξεις, ενώ η απεργία εκτιμάται ότι θα κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.

Οι διαμαρτυρίες στρέφονται κατά του προϋπολογισμού του 2026, που προβλέπει εξοικονόμηση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030, μέσω μέτρων όπως η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, η κατάργηση της αυτόματης προσαρμογής μισθών στην πληθωριστική αύξηση, περικοπές σε επιδόματα ανεργίας (με όριο δύο ετών) και αυξήσεις φόρων. Το Βέλγιο, μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες της ΕΕ, πιέζεται να συμμορφωθεί με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης, ενώ παράλληλα οφείλει να ενισχύσει δραστικά τις αμυντικές δαπάνες σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ.

Η κυβέρνηση Ντε Βεβέρ αντιμετωπίζει εντεινόμενη αντίδραση από συνδικάτα και κοινή γνώμη, με προηγούμενες κινητοποιήσεις να φτάνουν τις 120.000 συμμετοχές σε διαδήλωση τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις CSC-ACV, FGTB-ABVV και CGSLB απαιτούν εναλλακτικές λύσεις, όπως φόρο σε μεγάλες περιουσίες, φορολόγηση ψηφιακών κολοσσών και επανεξέταση επιδοτήσεων σε επιχειρήσεις.

