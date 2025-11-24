Βέλγιο: Τριήμερη εθνική απεργία κατά των μεταρρυθμίσεων Ντε Βεβέρ, παράλυση μεταφορών και υπηρεσιών

Από σήμερα 24 Νοεμβρίου ακινητοποιούνται τρένα και αεροπλάνα, κλείνουν σχολεία και νοσοκομεία. Τα συνδικάτα διαμαρτύρονται για λιτότητα 10 δισ. ευρώ και αύξηση ηλικίας συνταξιοδότησης

Βέλγιο: Τριήμερη εθνική απεργία κατά των μεταρρυθμίσεων Ντε Βεβέρ, παράλυση μεταφορών και υπηρεσιών
24 Νοέ. 2025 8:53
Pelop News

Το Βέλγιο βυθίζεται από σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 σε τριήμερη εθνική απεργία, οργανωμένη από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές ομοσπονδίες, ως έντονη αντίδραση στα σχέδια λιτότητας της κεντροδεξιάς κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπαρτ Ντε Βεβέρ, τα οποία χαρακτηρίζονται από τα συνδικάτα ως «κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους».

Η απεργία, που θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές σε κρίσιμους τομείς. Ήδη από χθες Κυριακή, η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία SNCB έχει περιορίσει δραστικά τα δρομολόγια, ενώ σήμερα θα εκτελούνται μόνο ένα στα δύο ή στα τρία, ανάλογα με τη γραμμή. Παρόμοιες δυσχερείς θα είναι οι συνθήκες και στις υπόλοιπες δημόσιες συγκοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των Eurostar που συνδέουν Βρυξέλλες-Παρίσι.

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, η απεργία μετατοπίζεται στον δημόσιο τομέα, με μαζικές απεργίες σε σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ταχυδρομεία, υπηρεσίες αποκομιδής σκουπιδιών και μεγάλο μέρος του συστήματος υγείας. Οι διακοπές θα επεκταθούν και σε δημόσια μέσα ενημέρωσης, όπως η φλαμανδική VRT, όπου θα συντομευθούν οι ειδησεογραφικές εκπομπές.

Η κορύφωση έρχεται την Τετάρτη, με πανεθνική απεργία που θα αγκαλιάσει και τον ιδιωτικό τομέα. Κανένα επιβατικό πτήμα δεν θα αναχωρήσει από τα δύο κύρια αεροδρόμια, στις Βρυξέλλες (Zaventem) και στο Σαρλερουά, λόγω συμμετοχής προσωπικού εδάφους και ασφαλείας. Προβλήματα θα προκύψουν και στις αφίξεις, ενώ η απεργία εκτιμάται ότι θα κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.

Οι διαμαρτυρίες στρέφονται κατά του προϋπολογισμού του 2026, που προβλέπει εξοικονόμηση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030, μέσω μέτρων όπως η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, η κατάργηση της αυτόματης προσαρμογής μισθών στην πληθωριστική αύξηση, περικοπές σε επιδόματα ανεργίας (με όριο δύο ετών) και αυξήσεις φόρων. Το Βέλγιο, μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες της ΕΕ, πιέζεται να συμμορφωθεί με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης, ενώ παράλληλα οφείλει να ενισχύσει δραστικά τις αμυντικές δαπάνες σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ.

Η κυβέρνηση Ντε Βεβέρ αντιμετωπίζει εντεινόμενη αντίδραση από συνδικάτα και κοινή γνώμη, με προηγούμενες κινητοποιήσεις να φτάνουν τις 120.000 συμμετοχές σε διαδήλωση τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις CSC-ACV, FGTB-ABVV και CGSLB απαιτούν εναλλακτικές λύσεις, όπως φόρο σε μεγάλες περιουσίες, φορολόγηση ψηφιακών κολοσσών και επανεξέταση επιδοτήσεων σε επιχειρήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:53 «Ιθάκη»: Θύελλα αντιδράσεων για το νέο βιβλίο Τσίπρα – Πυρά από Πολάκη, καρφιά από στελέχη, σχόλια από Μπακογιάννη
12:44 Ζελένσκι: «Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά η ειρήνη παραμένει μακριά» – Με τηλεδιάσκεψη στη Σύνοδο της ΕΕ
12:35 Ξεκίνησε η πίστωση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους: Σε λειτουργία η πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, δείτε αν τη δικαιούστε
12:28 Τρόμος στο Τόκιο: 80χρονος νεκρός, 10 τραυματίες σε πολλαπλές συγκρούσεις – Συνελήφθη ο οδηγός που προσπάθησε να διαφύγει ΒΙΝΤΕΟ
12:21 Ο Τσίπρας «ξεγυμνώνει» τον Βαρουφάκη: Από asset της διαπραγμάτευσης σε βαρίδι για τη χώρα
12:16 Πάτρα: Παρουσιάστηκε η νέα προσβάσιμη εφαρμογή TAXI PATRAS 18300 – Φωνητικός βοηθός, live tracking και ασφάλεια για όλους
12:10 Αγρίνιο–Αμφιλοχία: Τραυματισμένο άλογο αβοήθητο για ώρες μετά από τροχαίο λόγω νομοθετικού κενού ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:02 Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και επίμονα φαινόμενα από την Τρίτη – Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δυτική Ελλάδα
12:00 Πάτρα – Συνδιάσκεψη ΠΑΣΟΚ: Σκληρή κριτική και μηνύματα αλλαγής – Πολιτικές δεσμεύσεις Ανδρουλάκη
11:55 Αυστραλία: Οργή στη Γερουσία για τη γερουσιαστή Χάνσον που εμφανίστηκε με μπούρκα – Κατηγορίες για ρατσισμό ΒΙΝΤΕΟ
11:45 Αμαλιάδα: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε!
11:44 Τάιλερ Μακμπέθ προς Τσίπρα: «Μη χρησιμοποιείς το όνομά μου για προώθηση του βιβλίου σου»
11:38 Πάτρα: Ο Κ. Πελετίδης αποχαιρετά τον Γιάννη Γκοτσόπουλο – Σύντροφο, αγωνιστή και πρώην δημοτικό σύμβουλο
11:30 Ηράκλειο: Σοκ και θλίψη για την απώλεια της 2χρονης Εφραιμίας – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Βενιζέλειο
11:30 Χειροπέδες σε οδηγό με …σουγιά!
11:29 Τόκιο: Οχημα έπεσε σε πεζούς, νεκρός ηλικιωμένος, 10 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
11:23 Οι γείτονες της Νέας Περάμου μιλούν για 15 χρόνια φόβου: «Ήταν θέμα χρόνου να γίνει το κακό»
11:19 Αιθιοπία: Εξερράγη το ηφαίστειο Χάιλι Γκούμπι μετά από τουλάχιστον 10.000 χρόνια σιωπής
11:18 Πολάκης κατά Τσίπρα: «Λέει πολλά ψέματα – Δεν παίρνω πίσω ούτε λέξη»
11:15 Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Η Ελλάδα από περιφερειακός παίκτης γίνεται πρωταγωνιστής στην ενέργεια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ