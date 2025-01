Βελιγράδι: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος διαδηλώτων, μια τραυματίας ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στο Βελιγράδι.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άγνωστος, κατευθύνθηκε με ταχύτητα μέσα σε πλήθος νοσηλευτών που διαδήλωνε ειρηνικά, έξω από κέντρο ψυχικής υγείας, για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σάντ.

Απόρροια της τρελής πορείας του αυτοκινήτου ήταν να τραυματιστεί ελαφρά μια γυναίκα. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη λίγα λεπτά μετά.

#Serbia 🇷🇸: once again a protester got hit by a car during strikes in #Belgrade

Sadly this is not an isolated incident. Violence against protesters by government supporters is on the rise ever since #Vucic questioned whether drivers that hit protesters should be held responsible pic.twitter.com/RPDmQEnlrj

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 31, 2025