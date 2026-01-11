Βελόπουλος: Η Κυβέρνηση καλεί τους αγρότες όχι σε διάλογο αλλά για την κηδεία τους!

Με αφορμή τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη στη Real News, με τις οποίες καλεί τους αγρότες σε διάλογο, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι είναι συγκεκριμένα τα όρια της ελληνικής οικονομίας, ο Κυριάκος Βελόπουλος εξαπέλυσε νέα επίθεση και στον πατρινό κυβερνητικό εκπρόσωπο και στον πρωθυπουργό:

«Μετά την υπογραφή της Mercosur δηλαδή την υπογραφή του «θανάτου» του πρωτογενούς τομέα, η κυβέρνηση με περίσσιο θράσος ζητά «διάλογο» με τους αγρότες, ενώ ουσιαστικά πρόκειται για την «κηδεία» της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της μελισσοκομίας.

Γι’ αυτό ακριβώς αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα και να αντιταχθούν στον «νεκροθάφτη» του πρωτογενούς τομέα, Κ. Μητσοτάκη και στην κυβερνητική εξαπάτηση του δήθεν «διαλόγου» που τους θέλει «συνεργούς» στο κυβερνητικό έγκλημα».

