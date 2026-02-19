Βενετία: Παλίρροια γέμισε τα σοκάκια με ψάρια – Οι εικόνες που έκαναν τον γύρο των social media

Ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό φαινόμενο αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες της Βενετίας στις 31 Ιανουαρίου, όταν εκατοντάδες ψάρια εμφανίστηκαν ξαφνικά στα σοκάκια της ιταλικής πόλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παλίρροια οδήγησε ψάρια από το αποχετευτικό σύστημα προς τους πλημμυρισμένους δρόμους. Βίντεο που διακινήθηκε στα social media δείχνει περαστικούς να παρακολουθούν έκπληκτοι τα ψάρια να κολυμπούν στα νερά που είχαν καλύψει τα στενά.

Footage from residents in Venice, Italy shows large numbers of fish swimming through shallow water in the street during this winter’s high tide. pic.twitter.com/aRRerBKyGj — The Washington Post (@washingtonpost) February 18, 2026

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα συγκεκριμένα είδη ψαριών μετακινούνται στα κανάλια κατά τη χειμερινή περίοδο, αναζητώντας καταφύγιο από τα ψυχρότερα νερά.

Videos zeigen, wie tausende Fische durch Venedigs Straßen schwimmen https://t.co/TavFPW9vyT pic.twitter.com/T7Pa9ldw6K — WELT (@welt) February 19, 2026

Κάθε χρόνο, στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, χιλιάδες ψάρια παρασύρονται από την παλίρροια από τα κανάλια στα πλημμυρισμένα σοκάκια της πόλης, δημιουργώντας εικόνες που προκαλούν εντύπωση.

Όπως επισημαίνουν αναλύσεις εμπειρογνωμόνων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και ερευνητών του Πανεπιστημίου Ca’ Foscari, πρόκειται για είδος ψαριού με υψηλή προσαρμοστικότητα, ικανό να αντέχει σε διαφορετικές συγκεντρώσεις αλατιού στο νερό.

Η συμπεριφορά αυτή συνδέεται με την επιβίωση των ψαριών, καθώς κατά τη διάρκεια του χειμώνα αναζητούν προστασία από τις χαμηλές θερμοκρασίες της λιμνοθάλασσας.

Παράλληλα, στα κανάλια βρίσκουν επαρκή τροφή, η οποία αποτελείται κυρίως από οργανικά υπολείμματα στον βυθό. Με την υποχώρηση του χειμερινού ψύχους, τα κοπάδια επιστρέφουν σταδιακά στην ανοιχτή λιμνοθάλασσα.

