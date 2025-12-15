Βενεζουέλα: Κάταγμα στη σπονδυλική στήλη υπέστη η Ματσάδο κατά τη διαφυγή της από τη χώρα

Η Μαρίνα Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, που έλαβε φέτος το Νόμπελ Ειρήνης, υποφέρει από κάταγμα στη σπονδυλική στήλη μετά την περιπετειώδη έξοδό της από τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπός της.

«Το κάταγμα στη σπονδυλική στήλη έχει επιβεβαιωθεί», δήλωσε η Κλαούδια Μασέρο αναφερόμενη σε άρθρο της νορβηγικής εφημερίδας Aftenposten που είχε δημοσιεύσει πρώτη την πληροφορία. «Προς το παρόν, δεν θα δοθεί καμία άλλη πληροφορία εκτός από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Aftenposten, εφημερίδα με κύρος στη Νορβηγία, το κάταγμα σημειώθηκε κατά τη μεταφορά της, εν μέσω τρικυμίας, από τις ακτές της Βενεζουέλας πάνω σε ένα μικρό αλιευτικό. Διαπιστώθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ullevål στο Όσλο, διευκρινίζει η εφημερίδα.

Χωρίς να αναφέρει περισσότερα, η 58χρονη αντιπολιτευόμενη εξέφρασε κατ’ επανάληψη την επιθυμία να συμβουλευθεί έναν γιατρό από την άφιξή της στο Όσλο τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, πολύ αργά για να παρευρεθεί στην τελετή απονομής του Νόμπελ.

Το κάταγμα δεν την εμπόδισε να περάσει ένα εμπόδιο για να πάει να χαιρετίσει τους υποστηρικτές της στο Όσλο κατά την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στη νορβηγική πρωτεύουσα.

Με κίνδυνο να κηρυχθεί φυγάς, η Ματσάδο έφυγε από τη χώρα της όπου ζούσε κρυμμένη υπό συνθήκες για τις οποίες εξακολουθούμε να γνωρίζουμε πολύ λίγα.

Σύμφωνα με τον Μπράιαν Στερν, Αμερικανό πρώην μαχητή που έχει ιδρύσει μια εταιρία για απομάκρυνση ξένων από επικίνδυνες ζώνες, η έξοδος αυτή κατέστη δυνατή χάρη σε μια ασυνήθιστη επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Golden Dynamite», για την έξοδο της βραβευμένης με Νόμπελ πολιτικού.

Η Ματσάδο έφυγε από το Καράκας μεταμφιεσμένη και φορώντας περούκα για μια παραλία στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Όταν έφθασε στην παραλία, το σκάφος με το οποίο επρόκειτο να διαφύγει -ένα παλιό αλιευτικό ώστε να μην κινήσει υποψίες ούτε να την εκθέσει στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς με στόχο σκάφη που κατηγορούνται ότι πραγματοποιούν εμπόριο ναρκωτικών- χάλασε.

Αφού επιβιβάστηκε τελικά σε ιδιωτικό σκάφος που δεν είχε GPS, μεταφέρθηκε σε ένα άλλο σκάφος πάνω στο οποίο βρισκόταν ο Μπράιαν Στερν.

Με αυτό έφθασε στο Κουρασάο απ’όπου επιβιβάστηκε σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο που τη μετέφερε στο Όσλο, έπειτα από μία στάση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απαντώντας την Παρασκευή σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου αν φοβήθηκε για τη ζωή της, απάντησε «ναι». «Υπήρξαν στιγμές που αισθάνθηκα ότι υπήρχε πραγματικός κίνδυνος για τη ζωή μου», εξήγησε. «Ήταν επίσης μια πολύ πνευματική στιγμή γιατί, στο τέλος, αισθάνθηκα ότι ήμουν στα χέρια του Θεού».

