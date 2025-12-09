Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται

Φαίνεται ότι δημιουργούνται στην υπόθεση νέα δεδομένα. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεν θα μείνει «στην εξορία» μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (10.12.2025), δηλώνει η πρώην σύμβουλος της 58χρονης πολιτικού και αντιπάλου του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και «κόκκινο» πανί για τον Νικολάς Μαδούρο, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία δεν είναι γνωστό πού βρίσκεται, δεν θα μείνει στην εξορία μετά την απονομή του βραβείου της, του Νόμπελ Ειρήνης, την Τέταρτη, στο Όσλο, διαβεβαίωσε η πρώην διευθύντρια της προεκλογικής της εκστρατείας την Τρίτη (09.12.2025).

«Δεν υπάρχει πιθανότητα η Μαρία Κορίνα να μείνει στην εξορία», δήλωσε η Μαγκάλι Μέντα, που θεωρείται το δεξί χέρι της Ματσάδο σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε έναν από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της προεκλογικής εκστρατείας της αντιπολίτευσης.

«Πώς μπορούμε να πιστεύουμε ότι η Μαρία Κορίνα δεν να επιστρέψει και θα μείνει στην εξορία; Αυτό δεν είναι δυνατόν. Την ξέρετε καλά. Είναι σαν να λένε σε μία μητέρα να πάψει να αγαπάει τα παιδιά της», τόνισε.

Τον περασμένο μήνα, ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας δήλωσε ότι η Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν φύγει από τη χώρα για να πάει να παραλάβει το Νόμπελ.

Μπορεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ να είχε ουσιαστικά αυτοπροταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης, όμως η επιτροπή των βραβείων επέλεξε την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ως σύμβολο του αγώνα για τη δημοκρατία, που, σύμφωνα με την επιτροπή, είναι προαπαιτούμενο της ειρήνης.

Η απονομή του βραβείου συμπίπτει με την ανάπτυξη από τις ΗΠΑ μεγάλης στρατιωτικής δύναμης στην Καραϊβική και με πολύνεκρα αμερικανικά πλήγματα σε πλοία που παρουσιάζονται ότι εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Η Ματσάδο έχει δικαιολογήσει τις αμερικανικές αυτές επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο δηλώνει ότι ο πραγματικός στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησής του και η αρπαγή των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας του.

