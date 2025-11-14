Βενιζέλος για Πάτρα: Πόλη πρωθυπουργών με διαχρονικά ελλείμματα – Πρέπει να ξέρει τι θέλει και να το διεκδικεί

«Θα πρέπει η Πάτρα ως κοινωνία, ως παραγωγική οντότητα, να ξέρει τι θέλουν. Να θέλει κάτι, να το διεκδικεί και να θέλει να το επιβάλλει» είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Βενιζέλος για Πάτρα: Πόλη πρωθυπουργών με διαχρονικά ελλείμματα – Πρέπει να ξέρει τι θέλει και να το διεκδικεί
14 Νοέ. 2025 18:30
Pelop News

Στο ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης και ειδικότερα της Πάτρας στάθηκε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Π». Όπως τόνισε, η πόλη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει χρόνιες παθογένειες, παρά την ιστορική και πολιτική της βαρύτητα.

Ο κ. Βενιζέλος υπενθύμισε ότι γνώρισε σε βάθος τα προβλήματα της Πάτρας την περίοδο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όταν η πόλη είχε αναλάβει σημαντικές πολιτιστικές και υποστηρικτικές δράσεις. «Παρακολουθούσα έργα και πολιτιστικές παρεμβάσεις. Είναι να απορεί κανείς με την Πάτρα, την πόλη των πρωθυπουργών, που είχε ελλείμματα στις βασικές της υποδομές μέχρι τώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μεγάλη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της Ολυμπίας Οδού. «Το ότι η εθνική οδός Αθηνών–Πατρών τελείωσε τόσο αργά κι έχει αλλάξει τη σχέση της πόλης με την πρωτεύουσα, άρα και τις αναπτυξιακές της προϋποθέσεις, είναι απορίας άξιο», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως τέτοιου είδους καθυστερήσεις στερούν από την Πάτρα κρίσιμες ευκαιρίες.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έθεσε όμως και μια πιο θεμελιώδη διάσταση: την ανάγκη η ίδια η πόλη να ορίσει τις προτεραιότητές της. «Η Πάτρα ως κοινωνία, ως παραγωγική οντότητα – οι επιχειρηματικές, οι ακαδημαϊκές, οι πολιτιστικές της δυνάμεις – πρέπει να ξέρουν τι θέλουν. Να θέλουν κάτι, να το διεκδικούν και να θέλουν να το επιβάλουν», δήλωσε, τονίζοντας ότι η παθητική στάση απέναντι στον κεντρικό σχεδιασμό οδηγεί διαρκώς σε εκκρεμότητες και καθυστερήσεις.

Διαβάστε επίσης: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην «Π»: «Αυτός είναι ο πόλεμος της γενιάς μας» ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο, η περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορεί να προκύψει χωρίς ξεκάθαρο τοπικό σχέδιο, συλλογική βούληση και συντονισμένη πίεση προς την Πολιτεία. Μόνο έτσι, όπως σημείωσε, η Πάτρα μπορεί να αξιοποιήσει το δυναμικό της και να πάψει «να απορεί με τον εαυτό της».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:19 «Έφαγε 250.000 από τον Παντελή Παντελίδη το βράδυ που σκοτώθηκε» μαρτυρία σοκ από τον Σπύρο Μαρτίκα Σπύρος Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες των 1,3 εκ. ευρώ
19:10 Larry Fraser: Φυλάκιση 13 μηνών για την κλοπή του διάσημου έργου του Banksy
19:00 Οταν η σιωπή είναι η επιλογή
18:54 Στην Τεχεράνη κάνουν προσευχές για να βρέξει!
18:46 Προφυλακίστηκε ένας ακόμη κατηγορούμενος για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
18:39 Στα… πράσα πιάστηκαν στο «Βενιζέλος» με 44 κιλά κάνναβης!
18:30 Βενιζέλος για Πάτρα: Πόλη πρωθυπουργών με διαχρονικά ελλείμματα – Πρέπει να ξέρει τι θέλει και να το διεκδικεί
18:23 Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Στοκχόλμη, η περιοχή έχει αποκλειστεί
18:15 Πάτρα: Πορεία και εκδηλώσεις από το ΚΚΕ για τα 52 χρόνια από το Πολυτεχνείο
18:08 Μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη, πρώτα ενεπλάκη σε τροχαίο και το έσκασε!
18:00 Ενας στους 9 ενήλικες είναι διαβητικός – Το μήνυμα της Βασιλικής Γούλα
17:55 «Είχε έρθει στο νοσοκομείο και είχε φέρει και το ιερό λείψανο του Αγίου Παρθενίου», αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο youtuber
17:48 Στην τελική ευθεία ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος – Αυτοψία της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών τη Δευτέρα
17:39 Ο παίκτης που έκοψε ο Αταμάν για να μπει ο Φαρίντ στην «8άδα» των ξένων του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα
17:31 «Ρωτήστε τον Κλίντον», ο Τραμπ για τα σκανδαλώδη email του Τζέφρι Επστάιν
17:19 Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη επιθυμούν εκταφή των σορών, πλησιάζει στη λήξη η διορία
17:12 Ο 59χρονος καθηγητής κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανήλικων μαθητριών του
17:00 Αριστοφάνης Στεφάτος για τις έρευνες: Αν βρεθεί φυσικό αέριο, η Ελλάδα θα αλλάξει
16:53 Όμιλος ΔΕΗ: 130 MW φωτοβολταϊκών προστίθενται στο εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη Ρουμανία
16:50 Met Cosmetic & My Laser Clinic: Διακρίσεις αριστείας στα Medical Beauty Awards 2025
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ