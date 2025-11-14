Βενιζέλος για Πάτρα: Πόλη πρωθυπουργών με διαχρονικά ελλείμματα – Πρέπει να ξέρει τι θέλει και να το διεκδικεί

Στο ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης και ειδικότερα της Πάτρας στάθηκε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Π». Όπως τόνισε, η πόλη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει χρόνιες παθογένειες, παρά την ιστορική και πολιτική της βαρύτητα.

Ο κ. Βενιζέλος υπενθύμισε ότι γνώρισε σε βάθος τα προβλήματα της Πάτρας την περίοδο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όταν η πόλη είχε αναλάβει σημαντικές πολιτιστικές και υποστηρικτικές δράσεις. «Παρακολουθούσα έργα και πολιτιστικές παρεμβάσεις. Είναι να απορεί κανείς με την Πάτρα, την πόλη των πρωθυπουργών, που είχε ελλείμματα στις βασικές της υποδομές μέχρι τώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μεγάλη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της Ολυμπίας Οδού. «Το ότι η εθνική οδός Αθηνών–Πατρών τελείωσε τόσο αργά κι έχει αλλάξει τη σχέση της πόλης με την πρωτεύουσα, άρα και τις αναπτυξιακές της προϋποθέσεις, είναι απορίας άξιο», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως τέτοιου είδους καθυστερήσεις στερούν από την Πάτρα κρίσιμες ευκαιρίες.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έθεσε όμως και μια πιο θεμελιώδη διάσταση: την ανάγκη η ίδια η πόλη να ορίσει τις προτεραιότητές της. «Η Πάτρα ως κοινωνία, ως παραγωγική οντότητα – οι επιχειρηματικές, οι ακαδημαϊκές, οι πολιτιστικές της δυνάμεις – πρέπει να ξέρουν τι θέλουν. Να θέλουν κάτι, να το διεκδικούν και να θέλουν να το επιβάλουν», δήλωσε, τονίζοντας ότι η παθητική στάση απέναντι στον κεντρικό σχεδιασμό οδηγεί διαρκώς σε εκκρεμότητες και καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο, η περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορεί να προκύψει χωρίς ξεκάθαρο τοπικό σχέδιο, συλλογική βούληση και συντονισμένη πίεση προς την Πολιτεία. Μόνο έτσι, όπως σημείωσε, η Πάτρα μπορεί να αξιοποιήσει το δυναμικό της και να πάψει «να απορεί με τον εαυτό της».

