Βέροια: Χειρουργήθηκε ο 7χρονος μετά την πτώση σε πάρκο – Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων

Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 7χρονος που τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε πάρκο της Βέροιας, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη μετά το επείγον χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, όταν το παιδί βρισκόταν σε χώρο πάρκου και, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, έπεσε από ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Το παιδί εντοπίστηκε από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όμως η σοβαρότητα της κατάστασής του οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να διακομιστεί εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη νοσοκομειακή φροντίδα.

Μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έπρεπε να οδηγηθεί χωρίς καθυστέρηση στο χειρουργείο, λόγω των σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που είχε υποστεί.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε άμεσα και στη συνέχεια το παιδί μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο», όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, με την προανάκριση για την υπόθεση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

