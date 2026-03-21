Βέροια: Μάχη για τη ζωή του δίνει 7χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε πάρκο – Διασωληνωμένος στο ΑΧΕΠΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη ένα 7χρονο παιδί που τραυματίστηκε σοβαρά σε πάρκο της Βέροιας. Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, των γιατρών και της Αστυνομίας ήταν άμεση, ώστε να στηθεί γέφυρα σωτηρίας για την επείγουσα διακομιδή του στο ΑΧΕΠΑ.

21 Μαρ. 2026 8:55
Pelop News

Στη Νευροχειρουργική Κλινική του ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται διασωληνωμένος ένας 7χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ βρισκόταν σε πάρκο στη Βέροια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου το παιδί βρέθηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται πως ο τραυματισμός του προήλθε πιθανότατα έπειτα από πτώση.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του και προχώρησαν άμεσα στη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Βέροιας. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, καθώς και ρήξη σπλήνας, γεγονός που κατέστησε εξαιρετικά κρίσιμη την κατάστασή του.

Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του, ενώ αποφασίστηκε χωρίς καθυστέρηση η επείγουσα διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη νοσοκομειακή φροντίδα.

Για τη μεταφορά του 7χρονου στήθηκε επιχείρηση άμεσης διακομιδής, με την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας και την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης να οργανώνουν γέφυρα σωτηρίας, ώστε το ασθενοφόρο να φτάσει όσο το δυνατόν ταχύτερα και με ασφάλεια στο ΑΧΕΠΑ.

Κατά τη διακομιδή, το παιδί συνοδευόταν από τριμελή ιατρική ομάδα του Νοσοκομείου Βέροιας, η οποία παρακολουθούσε διαρκώς την κατάστασή του μέχρι την άφιξή του στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

