Βέροια: Ύποπτος στα χέρια της Αστυνομίας για την άγρια επίθεση στην 24χρονη – Κρίσιμα στοιχεία από κινητό και μαρτυρίες

Σημαντική εξέλιξη προέκυψε στην υπόθεση της άγριας επίθεσης σε βάρος της 24χρονης στη Βέροια, καθώς ένας άνδρας προσήχθη στην Ασφάλεια και εξετάζεται ως ύποπτος για τον σοβαρό τραυματισμό της νεαρής γυναίκας, η οποία είχε εντοπιστεί βαριά χτυπημένη το βράδυ της περασμένης Τετάρτης σε πιλοτή πολυκατοικίας.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν με αμείωτη ένταση την έρευνα, επιχειρώντας να φωτίσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν η 24χρονη βρεθεί σε τόσο άσχημη κατάσταση. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται εξονυχιστικά, καθώς θεωρείται πιθανό να δώσει κρίσιμα στοιχεία για τις τελευταίες επαφές και κινήσεις της.

Όπως είχε επισημάνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αστυνομικοί προσπαθούν σταδιακά να αποκλείσουν ορισμένα ενδεχόμενα, με βάση τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους. Ένα από τα βασικά στοιχεία είναι ότι στην κατοχή της 24χρονης βρέθηκαν κανονικά τα προσωπικά της αντικείμενα, γεγονός που απομακρύνει το σενάριο της ληστείας.

Σύμφωνα με την ίδια, η νεαρή γυναίκα είχε μαζί της τόσο χρηματικό ποσό όσο και το κινητό της τηλέφωνο, κάτι που οδηγεί τους ερευνητές να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε άλλα πιθανά κίνητρα και κυρίως στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα με τα οποία ενδεχομένως είχε συναντηθεί πριν καταλήξει στο συγκεκριμένο σημείο. Για τον λόγο αυτό, η ανάλυση του κινητού θεωρείται κομβικής σημασίας για την πορεία της έρευνας.

Η 24χρονη εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, μέσα σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολύ σοβαρά τραύματα. Από την πρώτη στιγμή διαπιστώθηκε η κρισιμότητα της κατάστασής της, ενώ μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα περισσότερα χτυπήματα φαίνεται να έχουν επικεντρωθεί στο πρόσωπο και στο κεφάλι, στοιχείο που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Την άτυχη κοπέλα βρήκαν περαστικοί γύρω στις 10 το βράδυ, μέσα σε λίμνη αίματος και σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση. Αμέσως ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία, με τις πρώτες βοήθειες να δίνονται στο σημείο πριν ακολουθήσει η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Βέροιας.

Εκεί διασωληνώθηκε άμεσα, ωστόσο λόγω της βαρύτητας των τραυμάτων της κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της.

Η προσαγωγή του υπόπτου δίνει νέα διάσταση στην έρευνα, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι οι αστυνομικές Αρχές έχουν καταλήξει οριστικά στο τι συνέβη. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, τόσο για την πορεία της υγείας της 24χρονης όσο και για την εξέλιξη της έρευνας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

