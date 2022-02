Βερολίνο και Παρίσι φωταγώγησαν κτίρια στα χρώματα της Ουκρανίας σε μια επίδειξη ενότητας

Η γερμανική πρωτεύουσα φώτισε την Πύλη του Βρανδεμβούργου, το διασημότερο αξιοθέατο του Βερολίνου, στα μπλε και κίτρινα χρώματα της Ουκρανίας σήμερα, σε μια επίδειξη ενότητας με το Κίεβο, καθώς βαθαίνει η κρίση με τη Ρωσία.

Στο Παρίσι, οι αρχές φωταγώγησαν το Δημαρχείο της γαλλικής πρωτεύουσας στα ίδια χρώματα, για να επιδείξουν επίσης τη στήριξή τους.

Το Βερολίνο στέλνει σαφές μήνυμα υπέρ μιας ελεύθερης και κυρίαρχης Ουκρανίας, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή της πόλης.

I can't imagine the anguish of war the Ukrainian people face. Berlin's Brandenburg Gate has been lit up blue and yellow in a show of solidarity with Ukraine. Let's light up the world in blue and yellow. pic.twitter.com/0oo74rAeSR

— Chris DARBY (@DarbyatCouncil) February 23, 2022