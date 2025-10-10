Βγήκαν μαχαίρια στο Χόλιγουντ έξω από ακίνητο του Μπόνο ΒΙΝΤΕΟ

Στις ΗΠΑ επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου έξω από ένα ακίνητο στο Χόλιγουντ, το οποίο συνδέεται με τον frontman των U2, Bono. Ο 65χρονος τραγουδιστής είναι ένας από τους πολλούς επενδυτές του συγκεκριμένου ακινήτου.

Σύμφωνα με το TMZ, οι αστυνομικοί του Τμήματος του Λος Άντζελες έσπευσαν στο σημείο στις 13:22 τοπική ώρα, μετά από κλήση που έλαβαν, και προχώρησαν στην προσαγωγή ενός ατόμου. Το Πυροσβεστικό Σώμα, από την άλλη, έστειλε ένα πυροσβεστικό όχημα και ένα ασθενοφόρο. Το πρόσωπο που δέχτηκε την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Bono που δεν βρίσκεται στις ΗΠΑ αυτή την περίοδο, δεν εμπλέκεται στο περιστατικό. Όπως αναφέρει το TMZ, το σπίτι βρίσκεται υπό κατασκευή και λόγω των εργασιών μόνο οι εργάτες ήταν αναμενόμενο να βρίσκονται εκεί.

Police rush to Bono’s Hollywood Hills investment home after reported stabbing on property https://t.co/yP5DiFnvde — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 10, 2025

