«Βίαζε την αδελφή μου, ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, ήταν μέσα στο σπίτι μας» συγκλονιστικές αποκαλύψεις γνωστής ηθοποιού

Με στοιχεία και λεπτομέρειες που σοκάρουν συνεχίστηκε σήμερα (3/11/2025) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη του 43χρονου ηθοποιού, ο οποίος κατηγορείται για δυο απόπειρες βιασμού σε βάρος νεαρής γυναίκας, αδερφής γνωστής ηθοποιού με διεθνή καριέρα καθώς και για βιασμό άλλης.

Θεσσαλονίκη – Επανομή: «Έχει απειλήσει ξανά να μας πυροβολήσει» λέει ανήλικος για τον 55χρονο που πυροβόλησε 15χρονο

Σήμερα στο βήμα του δικαστηρίου ανέβηκε και κατάθεσε ως μάρτυρας η αδελφή της πρώτης καταγγέλλουσας την οποία, κατά την κατηγορία, ο 43χρονος είχε αποπειραθεί να βιάσει δυο φορές τον Δεκέμβριο του 2012.

Η συγκεκριμένη μάρτυρας είναι ηθοποιός με διεθνή καριέρα, η οποία υπήρξε μάλιστα ζευγάρι με τον κατηγορούμενο και τον είχε καταγγείλει και εκείνη για βιασμό της, πλην όμως η δική της καταγγελία τέθηκε στο αρχείο και δεν έφτασε ποτέ στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου.

Έτσι, η νεαρή γυναίκα κατέθεσε σήμερα ως μάρτυρας στο δικαστήριο, περιγράφοντας όχι μόνο το πώς ένιωσε όταν η μικρότερή της αδελφή εξομολογήθηκε ότι ο κατηγορούμενος την είχε κακοποιήσει αλλά και τα όσα η ίδια έζησε όταν ο συγκεκριμένος άνδρας την βίαζε ενώ είχαν σχέση. Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε μάλιστα σήμερα για να παρακολουθήσει τη διαδικασία και ο γνωστός σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος με τον οποίο η μάρτυρας έχει συνεργαστεί. Εξάλλου, η σύζυγος του κ. Λάνθιμου είναι μάρτυρας στην υπόθεση.

«Με την αδελφή μου είμαστε πολύ δεμένες. Θυμάμαι πάντα τους γονείς μου να ανησυχούν για εκείνη, είχε κατάθλιψη» είπε αρχίζοντας την κατάθεσή της στο δικαστήριο η 33χρονη μάρτυρας περιγράφοντας αναλυτικά τα προβλήματα που η αδελφή της αντιμετώπισε, φτάνοντας ακόμη στο σημείο να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

«Εκ των υστέρων κατάλαβα γιατί η αδελφή μου είχε αυτή τη συμπεριφορά. Ο κατηγορούμενος ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, ήταν μέσα στο σπίτι μας. Βίαζε την αδελφή μου και αυτός ήταν ο λόγος που εκείνη ήταν χάλια…» συνέχισε η μάρτυρας για να περιγράψει στο δικαστήριο τα σοκ που υπέστη όταν η αδελφή της αποφάσισε να της μιλήσει και να της πει πως ο κατηγορούμενος της είχε επιτεθεί σεξουαλικά.

«Ήμουν σε σοκ… Πανικοβλήθηκα, ήταν πολλά τα περιστατικά» είπε η μάρτυρας κάνοντας γνωστό στο δικαστήριο πως αμέσως κάλεσε τον κατηγορούμενο. Εκείνος όμως, όπως είπε σήμερα η 33χρονη ηθοποιός, όχι μόνο δεν αρνήθηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά την αδελφή της αλλά δεν καταλάβαινε και το λόγο της έντονης αντίδρασής της. «Μου έλεγε “ξέρεις πως είμαι, μου άρεσε το σώμα της, πώς κάνεις έτσι;” Δεν αρνήθηκε τίποτα αλλά έκλαιγε», κατέθεσε η μάρτυρας και συνέχισε: «Είναι πράγματα που προσπαθούμε τόσα χρόνια να τα ξεχάσουνε γιατί μας έχει καταστρέψει. Αυτόν το άνθρωπο τον είχαμε στην οικογένειά μας και οι γονείς μου τον βοηθούσαν στα πάντα…».

Ακολούθως η νεαρή γυναίκα φορτισμένη μίλησε για την απόφαση να καταγγείλουν τον 43χρονο αφού ξέσπασε το #metoo. «Όταν έγιναν οι αποκαλύψεις άρχισα να συζητώ με φίλους. Τότε πολλοί μου είπαν «έχω και μια φίλη που της συνέβη αυτό ή το άλλο , σίγουρα έλαβα πληροφορίες για 10-15 κοπέλες», είπε.

Πρόεδρος: Προτρέψατε κάποιες γυναίκες να τον καταγγείλουν;

Μάρτυρας: Όχι γιατί πριν το 2021 δεν το είχαμε κάνει ούτε εμείς για τον εαυτό μας…

Εμφανώς φορτισμένη η 33χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της και στη δική της κακοποίηση από τον κατηγορούμενο ενώ ήταν ζευγάρι. Όπως είπε ερωτεύτηκε το συγκεκριμένο άνδρα και τον θεωρούσε «μέντορα και δάσκαλο».

Μιλώντας για τη σχέση τους η μάρτυρας, η οποία επίσης είχε καταγγείλει τον κατηγορούμενο για βιασμό αλλά η υπόθεση της δεν έφτασε στο ακροατήριο. «Θεωρούσα ότι αυτά που συνέβησαν σε εμένα έγιναν μόνο σε εμένα ….Με υποχρέωνε να κάνουμε σεξ και να πω τον μονόλογο εκείνη την ώρα» περιέγραψε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή της σημειώνοντας πάντως πως ουδέποτε αντιλήφθηκε πως είχε παρενοχλήσει την ανήλικη αδελφή της. «Μου ζητάτε να θυμηθώ γεγονότα πριν και μετά από πράγματα που δεν ήξερα …Εγώ θυμάμαι την ώρα του δικού μου βιασμού, τον πόνο τα κλάματα …» είπε η 33χρονη φορτισμένη.

Πρόεδρος: Υπήρχε κάποιος άγραφος κώδικας πως πρέπει να ανέχονται διαφορά οι κοπέλες στον χώρο αυτόν;

Μάρτυρας: Υπήρχαν πολλοί κακοποιητικοί καθηγητές αλλά να βιαστείς όχι …Εγώ την πρώτη φορά ένιωσα πως μάλλον φταίω και πως το προκάλεσα με κάποιο τρόπο.

