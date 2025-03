Βιέννη: Λήξη συναγερμού στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Η αστυνομία της Αυστρίας ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της Βιέννης, έπειτα από εκτεταμένους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν λόγω απειλητικών μηνυμάτων που ελήφθησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για λόγους ασφαλείας, ο σταθμός εκκενώθηκε και η κυκλοφορία των τρένων ανεστάλη για περίπου δύο ώρες, ώστε οι αρχές να προχωρήσουν στις απαραίτητες έρευνες, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για τυχόν εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος, και η λειτουργία του σταθμού αποκαταστάθηκε πλήρως.

🚨 Update from Austria: Police have deployed ISR drones over Vienna Central Station (Hauptbahnhof) as the area remains completely shut down. Ambulances and EMS vehicles are rushing to the scene, but no sounds of explosions or gunfire have been reported.

