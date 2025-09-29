Βιετνάμ: Σαρώνει ο φονικός τυφώνας Μπουαλόι, ένας νεκρός και 12 αγνοούμενοι

Το φονικό και καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Μπουαλόι, στο Βιετνάμ.

29 Σεπ. 2025 7:43
Pelop News

Τουλάχιστον ένας νεκρός και 12 αγνοούμενοι στο Βιετνάμ,  από τον τυφώνα Μπουαλόι.

Ο τυφώνας σαρώνει την επαρχία Νγκε Αν (κεντρικά), με την ένταση των ανέμων να έχει υποχωρήσει πάντως στα 88 χλμ/ώρα από τα 117 χλμ/ώρα που είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες ώρες, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Χθες Κυριακή 28/09/2025, ο τυφώνας Μπουαλόι κινήθηκε επί αρκετές ώρες κατά μήκος των βιετναμέζικων ακτών, προκαλώντας κύματα ύψους έως και οκτώ μέτρων.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από χείμαρρο στην πόλη Χουέ. Τέσσερα αλιευτικά σκάφη βυθίστηκαν λόγω της σφοδρής θαλασσοταραχής στα ανοικτά της επαρχίας Κουάνγκ Τρι, με αποτέλεσμα να αγνοείται η τύχη τουλάχιστον 12 ψαράδων, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές είχαν απομακρύνει περισσότερους από 28.500 κατοίκους παράκτιων περιοχών, αφού οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο εκτεταμένων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Τέσσερα αεροδρόμια έκλεισαν για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις.

Μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής του Βιετνάμ βρέχεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα, καθιστώντας τη χώρα ευάλωτη σε τυφώνες που σχηματίζονται συχνά στα ανατολικά των Φιλιππίνων, όπου ο Μπουαλόι προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων.
