Βιετνάμ: Τραγωδία από τυφώνα με 11 νεκρούς και 20 αγνοουμένους ΒΙΝΤΕΟ

Η κυβέρνηση είχε απομακρύνει περισσότερους από 28.500 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, καθώς έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια σε κεντρικές επαρχίες.

Βιετνάμ: Τραγωδία από τυφώνα με 11 νεκρούς και 20 αγνοουμένους ΒΙΝΤΕΟ
29 Σεπ. 2025 12:35
Pelop News

Τραγωδία στο Βιετνάμ  από τον τυφώνα Μπουαλόι ο οποίος έχει προκαλέσει πολλά ζητήματα με σημαντικότερο ότι υπάρχουν 11 νεκροί  και εξακολουθούν να αγνοούνται 20 άνθρωποι. Ισχυροί άνεμοι και οι σφοδρές βροχοπτώσεις κατέστρεψαν σπίτια, προκάλεσαν διακοπή της ηλεκτροδότησης και πλημμύρες στους δρόμους προτού αποδυναμωθεί ο τυφώνας και κατευθυνθεί προς το Λάος.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των θυμάτων, τουλάχιστον εννέα σκοτώθηκαν από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τη βόρεια επαρχία Νιν Μπιν και από δύο άλλους ανεμοστρόβιλους στις βόρειες επαρχίες Ταν Χόα (βόρεια) και Χουέ (κέντρο), ανέφεραν σήμερα οι αρχές αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Ο τυφώνας Μπουαλόι κινήθηκε στα ανοικτά της ακτογραμμής στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας προτού φτάσει στη στεριά νωρίς σήμερα το πρωί προκαλώντας κύματα ύψους έως και οκτώ μέτρων, όπως ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Μέχρι στιγμής ο Μπουαλόι έχει καταστρέψει 245 σπίτια και έχει προκαλέσει πλημμύρες σε 14.000 στρέμματα ορυζώνων και άλλες φυτείες και απέκλεισε την πρόσβαση σε πολλές περιοχές, αναφέρουν οι αρχές σε έκθεσή τους.


Πριν από το πέρασμά του, η κυβέρνηση είχε απομακρύνει περισσότερους από 28.500 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, καθώς έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια σε κεντρικές επαρχίες.

Μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής του Βιετνάμ βρέχεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα, καθιστώντας τη χώρα ευάλωτη σε τυφώνες που σχηματίζονται συχνά στα ανατολικά των Φιλιππίνων, όπου ο Μπουαλόι προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 24 ανθρώπων.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:23 Η Euroleague αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ομάδων του Ισραήλ
14:17 Η Lidl Ελλάς ενισχύει την Τράπεζα Τροφίμων με δωρεά 30.000 ευρώ
14:14 Κορδός: «Είμαι ικανοποιημένος, συνεχίζουμε τη δουλειά»
14:10 Θεοδωρικάκος: Αναγκαία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δίκαιους όρους
14:05 Ποινική δίωξη σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη – Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει
14:03 Το «αντίο» του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας στον Ντίνο Βγενόπουλο
13:55 Σκληρή προειδοποίηση Μεντβέντεφ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο με τη Ρωσία
13:47 Πάτρα: Πρώτες αναδοχές πανελλαδικά από το Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα – Ζεστή αγκαλιά για δύο παιδιά
13:40 Συναυλία κλασικής μουσικής στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πάτρας
13:33 Η Αστυνομία «σάρωσε» τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα – 91.610 έλεγχοι και συλλήψεις στα
13:26 Τα καρδιαγγειακά πρώτη αιτία θανάτου – Εκδήλωση στην Πάτρα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
13:19 Το Welcome to UP 2025, υποδέχεται τρία από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ Κινηματογράφου της χώρας
13:11 Επίδομα Παιδιού: Από την Τρίτη (30/9) οι αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας Α21
13:04 Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της Euroleague, δείτε πότε παίζουν οι «αιώνιοι»
12:58 Το πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου – Χωρίς ακίνητα και πολλές καταθέσεις
12:56 Ζελένσκι: «Η Ρωσία δεν θα σχεδιάσει νέα σύνορα στην Ουκρανία»
12:54 Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Για ποιο λόγο αυξήθηκαν τα εισοδήματά της
12:50 Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου – Τα ακίνητα και καταθέσεις 268.849,99 ευρώ
12:50 Ερασιτεχνικό: Το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα και το παράπονο…
12:45 Ο ΟΠΑΘΑ ενισχύθηκε και με τον Γκότση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ