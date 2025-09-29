Βιετνάμ: Τραγωδία από τυφώνα με 11 νεκρούς και 20 αγνοουμένους ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία στο Βιετνάμ από τον τυφώνα Μπουαλόι ο οποίος έχει προκαλέσει πολλά ζητήματα με σημαντικότερο ότι υπάρχουν 11 νεκροί και εξακολουθούν να αγνοούνται 20 άνθρωποι. Ισχυροί άνεμοι και οι σφοδρές βροχοπτώσεις κατέστρεψαν σπίτια, προκάλεσαν διακοπή της ηλεκτροδότησης και πλημμύρες στους δρόμους προτού αποδυναμωθεί ο τυφώνας και κατευθυνθεί προς το Λάος.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των θυμάτων, τουλάχιστον εννέα σκοτώθηκαν από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τη βόρεια επαρχία Νιν Μπιν και από δύο άλλους ανεμοστρόβιλους στις βόρειες επαρχίες Ταν Χόα (βόρεια) και Χουέ (κέντρο), ανέφεραν σήμερα οι αρχές αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Ο τυφώνας Μπουαλόι κινήθηκε στα ανοικτά της ακτογραμμής στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας προτού φτάσει στη στεριά νωρίς σήμερα το πρωί προκαλώντας κύματα ύψους έως και οκτώ μέτρων, όπως ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Μέχρι στιγμής ο Μπουαλόι έχει καταστρέψει 245 σπίτια και έχει προκαλέσει πλημμύρες σε 14.000 στρέμματα ορυζώνων και άλλες φυτείες και απέκλεισε την πρόσβαση σε πολλές περιοχές, αναφέρουν οι αρχές σε έκθεσή τους.

At least six people lost their lives after a devastating tornado struck Ninh Bình, Vietnam 🇻🇳 (29.09.2025) pic.twitter.com/UFHokga3Az — Disaster News (@Top_Disaster) September 29, 2025



Πριν από το πέρασμά του, η κυβέρνηση είχε απομακρύνει περισσότερους από 28.500 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, καθώς έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια σε κεντρικές επαρχίες.

Μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής του Βιετνάμ βρέχεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα, καθιστώντας τη χώρα ευάλωτη σε τυφώνες που σχηματίζονται συχνά στα ανατολικά των Φιλιππίνων, όπου ο Μπουαλόι προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 24 ανθρώπων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



