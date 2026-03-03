Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Γίνεται μέτοχος στην ομάδα που ξεκίνησε

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αποφάσισε να αγοράσει μετοχές στη γαλλική ομάδα από την οποία ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το μπάσκετ, τη Ναντέρ.

Ο Γάλλος ψηλός των Σαν Αντόνιο Σπερς, μιλώντας στη “L’ Equipe” εξήγησε πως το κίνητρο γι’ αυτήν την απόφασή του είναι το συναίσθημα και όχι μία επιχειρηματική κίνηση.

Ο Γουεμπανιάμα, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της Ναντέρ από την ηλικία των 10 έως των 17 ετών, τόνισε: «Δεν θυμάμαι ποιος προσέγγισε ποιον πρώτος, αλλά συνέβη φυσικά. Και οι δύο (σσ. ο Φρεντερίκ Ντοναντιέ, ο πρόεδρος της ομάδας και άλλοτε προπονητής του στην ομάδα U11) είχαμε την ίδια επιθυμία.

Πρώτα απ’ όλα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γαλλία. Θέλω να έχω αντίκτυπο στο γαλλικό μπάσκετ και στη Ναντέρ, γιατί εκεί νιώθω σαν στο σπίτι μου, πολύ απλά.

Θέλω να εξελιχθώ μαζί με τη Ναντέρ, να βοηθήσω τον σύλλογο να αναπτυχθεί. Θα είμαι μέτοχος, φυσικά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι οικονομικό αυτή τη στιγμή.

Η πραγματικότητα είναι ότι ούτε η ζωή του συλλόγου, ούτε η δική μου θα αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη με αυτή τη συμμετοχή. Ωστόσο, δεν είναι τεχνητό, ούτε καν επιχειρηματικό. Πρόκειται πρωτίστως για συναίσθημα. Κάτι που έχει πολύ νόημα».

