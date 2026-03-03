Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Γίνεται μέτοχος στην ομάδα που ξεκίνησε

Ο Γάλλος ψηλός των Σαν Αντόνιο Σπερς, μιλώντας στη “L’ Equipe” εξήγησε πως το κίνητρο γι’ αυτήν την απόφασή του είναι το συναίσθημα και όχι μία επιχειρηματική κίνηση

Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Γίνεται μέτοχος στην ομάδα που ξεκίνησε
03 Μαρ. 2026 23:57
Pelop News

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αποφάσισε να αγοράσει μετοχές στη γαλλική ομάδα από την οποία ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το μπάσκετ, τη Ναντέρ.

Παγκόσμιο Κύπελλο: Η Ισπανία πρώτο φαβορί 100 ημέρες πριν τη σέντρα

Ο Γάλλος ψηλός των Σαν Αντόνιο Σπερς, μιλώντας στη “L’ Equipe” εξήγησε πως το κίνητρο γι’ αυτήν την απόφασή του είναι το συναίσθημα και όχι μία επιχειρηματική κίνηση.

Ο Γουεμπανιάμα, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της Ναντέρ από την ηλικία των 10 έως των 17 ετών, τόνισε: «Δεν θυμάμαι ποιος προσέγγισε ποιον πρώτος, αλλά συνέβη φυσικά. Και οι δύο (σσ. ο Φρεντερίκ Ντοναντιέ, ο πρόεδρος της ομάδας και άλλοτε προπονητής του στην ομάδα U11) είχαμε την ίδια επιθυμία.

Πρώτα απ’ όλα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γαλλία. Θέλω να έχω αντίκτυπο στο γαλλικό μπάσκετ και στη Ναντέρ, γιατί εκεί νιώθω σαν στο σπίτι μου, πολύ απλά.

Θέλω να εξελιχθώ μαζί με τη Ναντέρ, να βοηθήσω τον σύλλογο να αναπτυχθεί. Θα είμαι μέτοχος, φυσικά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι οικονομικό αυτή τη στιγμή.

Η πραγματικότητα είναι ότι ούτε η ζωή του συλλόγου, ούτε η δική μου θα αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη με αυτή τη συμμετοχή. Ωστόσο, δεν είναι τεχνητό, ούτε καν επιχειρηματικό. Πρόκειται πρωτίστως για συναίσθημα. Κάτι που έχει πολύ νόημα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Γίνεται μέτοχος στην ομάδα που ξεκίνησε
23:39 Έχετε προβλήματα με το πεπτικό σας σύστημα; Αυτό είναι το ζυμωμένο υπερτρόφιμο που αποτελεί ισχυρό «φάρμακο»!
23:21 Αυτά είναι τα ζώδια που θα επηρεαστούν λιγότερο από την Πανσέληνο και την Ολική Σεληνιακή Έκλειψη
22:57 Klavdia Full in love: Δημοσίευσε την πρώτη της κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
22:47 Καταδίκη πατέρα για τους φόνους του μαθητή γιου του
22:42 Πάτρα: Χάθηκε παλικάρι 19 χρονών
22:37 Το Ιράν χτύπησε με drone το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι,BINTEO
22:30 Ένας μεγάλος τυχερός στο Τζόκερ
22:24 Φειδίας Παναγιώτου: «Είμαστε πραγματικά απελπισμένοι» δηλώνει η σύντροφός του, που είναι εγκλωβισμένη στο Ντουμπάι
22:14 «Σεβαστείτε το διεθνές δίκαιο και τις εμπορικές συμφωνίες», η απάντηση της Ισπανίας στον Τραμπ
22:04 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot
21:53 ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει στρατιωτική προστασία στα τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ
21:42 «Να παύσει το καθεστώς αδιαφορίας», η θέση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Φορέων και Κατοίκων Διακοπτού για τον Οδοντωτό
21:32 Απόλλων: Βαρύ πρόστιμο στους παίκτες
21:21 Μακρόν: Στέλνουμε απόψε στην Κύπρο άλλη μια φρεγάτα και επιπλέον εναέρια μέσα
21:10 Ο αθλητισμός στις… φλόγες, πόσο και πώς επηρεάζεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ΒΙΝΤΕΟ
21:03 Καραμπίνα, κοκαΐνη και κάνναβη σε σπίτι, συλλήψεις από την ΕΛΑΣ, ΦΩΤΟ
20:53 Ασκήθηκε και δεύτερη δίωξη σε βάρος της νταντάς για συνέργεια στις γενετήσιες πράξεις του καταδικασθέντος γιου της
20:42 «Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο», το μήνυμα Κουτσούμπα για τη Μέση Ανατολή
20:31 Πέθανε ο σημαντικός ηθοποιός Έρικ Ντέιν, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ