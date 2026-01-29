Βικτόρια Σβαρόφσκι: H κληρονόμος της διάσημης οικογένειας Swarovski θα παρουσιάσει τη φετινή Eurovision

Η Βικτόρια Σβαρόφσκι γεννήθηκε στο Ίνσμπρουκ του Τιρόλου και έχει χτίσει μια πολυσχιδή καριέρα ως παρουσιάστρια, επιχειρηματίας, μοντέλο, σχεδιάστρια και τραγουδίστρια.

29 Ιαν. 2026 16:48
Τα ονόματα των δύο παρουσιαστών της Eurovision 2026 ανακοίνωσε επίσημα ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Αυστρίας. Τον μεγάλο μουσικό διαγωνισμό θα παρουσιάσουν φέτος η Βικτόρια Σβαρόφσκι και ο Μίχαελ Οστρόφσκι, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ήδη έντονα στη Σβαρόφσκι, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αυστριακής τηλεόρασης και μέλος της παγκοσμίως διάσημης οικογένειας Swarovski.

Η Βικτόρια Σβαρόφσκι γεννήθηκε στο Ίνσμπρουκ του Τιρόλου και έχει χτίσει μια πολυσχιδή καριέρα ως παρουσιάστρια, επιχειρηματίας, μοντέλο, σχεδιάστρια και τραγουδίστρια. Αν και προέρχεται από την οικογένεια Swarovski, που έχει ταυτίσει το όνομά της με τον χώρο του κοσμήματος και του design σε διεθνές επίπεδο, από πολύ νωρίς επέλεξε να ακολουθήσει έναν επαγγελματικό δρόμο ανεξάρτητο από την οικογενειακή επιχείρηση.
Σε ηλικία μόλις 16 ετών υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Sony Music, κυκλοφορώντας αρκετά singles, ενώ στα 18 της μετακόμισε στο Λος Άντζελες. Εκεί συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς της διεθνούς μουσικής σκηνής, ανάμεσά τους και η βραβευμένη με Grammy τραγουδοποιός Νταϊάν Γουόρεν, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε το 2016, όταν κέρδισε το δημοφιλές τηλεοπτικό σόου Let’s Dance, μια νίκη που αποτέλεσε σημείο καμπής στην καριέρα της.

Λίγο αργότερα, η Σβαρόφσκι έγραψε ιστορία ως η νεότερη κριτής που συμμετείχε ποτέ στο Das Supertalent, ενώ από το 2018 αποτελεί σταθερό μέλος της παρουσιαστικής ομάδας του Let’s Dance, ενός από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά προγράμματα στον γερμανόφωνο χώρο.

Στο τηλεοπτικό της βιογραφικό περιλαμβάνονται επίσης σημαντικές παρουσιάσεις, όπως το 100 Years Disney Show και τα βραβεία Bambi Awards, έναν από τους πιο καταξιωμένους θεσμούς ψυχαγωγίας στην Ευρώπη. Παράλληλα, έχει αναπτύξει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδρύοντας το 2020 το beauty brand ORIMEI.

Ως μοντέλο, η Βικτόρια Σβαρόφσκι έχει κοσμήσει τα εξώφυλλα κορυφαίων διεθνών περιοδικών όπως Glamour, ELLE, L’Officiel, Gala Style και Forbes, ενώ ως σχεδιάστρια έχει υπογράψει συλλογές με παραδοσιακές στολές και αξεσουάρ. Στις αρχές του 2026 πραγματοποίησε και ένα προσωπικό όνειρο ζωής, συμμετέχοντας στο Ράλι Ντακάρ, έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού παγκοσμίως.
Αναφορικά με τη Eurovision, η διευθύντρια προγράμματος Στέφανι Γκρόις-Χόροβιτς ανέφερε για τους δύο παρουσιαστές: «Η Βικτόρια και ο Μίχαελ είναι ένα φρέσκο δίδυμο, όπως δεν το έχουμε ξαναδεί». Όπως εξήγησε, και οι δύο έχουν μεγάλο πάθος για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού και αποτελούν εξαιρετικούς «πρεσβευτές της υπόθεσης, οι οποίοι με την παρουσίασή τους θα μείνουν αξέχαστοι για πολύ καιρό».

Βικτόρια Σβαρόφσκι: H κληρονόμος της διάσημης οικογένειας Swarovski θα παρουσιάσει τη φετινή Eurovision
