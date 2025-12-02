ΒΙΝΤΕΟ από κινηματογραφική ληστεία στην Ιταλία με 2 εκ. ευρώ

Οι δράστες έκλεισαν εκλεισαν αυτοκινητόδρομο με φλεγόμενα αυτοκίνητα και πήραν 2 εκατομμύρια ευρώ από χρηματαποστολή, στην Ιταλία.

02 Δεκ. 2025 8:03
Pelop News

Ενοπλη ληστεία σε όχημα μεταφοράς χρημάτων στην Αυτοκινητόδρομο Α2, στην περιοχή του Ρέτζιο Καλάμπρια, στην Ιταλία πραγματοποίησε συμμορία κακοποιών  το πρωί της Τρίτης 2/12/2025

Η επίθεση εκδηλώθηκε περίπου στις 6:30 π.μ. (τοπική), στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μεταξύ των εξόδων Σκίλλα (Scilla) και Μπανάρα (Bagnara), με κατεύθυνση προς Βορρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες είχαν οργανώσει μια παγίδα για να ακινητοποιήσουν το θωρακισμένο όχημα που μετέφερε μεγάλο ποσό μετρητών.

Τοποθέτησαν αρκετά αυτοκίνητα διαγώνια στο οδόστρωμα και τα πυρπόλησαν αμέσως, δημιουργώντας ένα φλεγόμενο οδόφραγμα. Ταυτόχρονα, έστρωσαν καρφιά στον άσφαλτο, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε απόπειρα διαφυγής ή παράκαμψης από τη χρηματαποστολή.

Ληστεία: 2 εκατομμύρια ευρώ η λεία

Οι κακοποιοί κατάφεραν να σταματήσουν το όχημα και να αρπάξουν τη λεία τους, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Η πυρκαγιά των οχημάτων και η αστυνομική επιχείρηση που ακολούθησε προκάλεσαν σοβαρές επιπτώσεις στην κυκλοφορία. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία ασφάλισε την περιοχή μαζί με περιπολικά της αστυνομίας.

Λόγω του μπλοκαρίσματος του αυτοκινητόδρομου, τα ελαφρά οχήματα αναγκάστηκαν να βγουν στον κόμβο της Σκίλλα και να επιστρέψουν στην Α2 από την έξοδο της Μπανάρα, ενώ τα βαρέα οχήματα κρατήθηκαν προσωρινά στον κόμβο του Κάμπο Καλάμπρο.

