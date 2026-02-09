ΒΙΝΤΕΟ από το φονικό ξυλοδαρμό Αστυνομικού στην Τουρκία

Σοκαριστική επίθεση με θύμα Αστυνομικό, στην Αγκυρα.

ΒΙΝΤΕΟ από το φονικό ξυλοδαρμό Αστυνομικού στην Τουρκία
09 Φεβ. 2026 8:25
Pelop News

Αστυνομικός, στην Τουρκία κατέληξε, από εγκεφαλική αιμορραγία έπειτα από ξυλοδαρμό.

Το περιστατικό συνέβη σε συνεργείο, στην Αγκυρα.

Βίντεο κάμερας ασφαλείας, κατέγραψε τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο ακουμπά τον 44χρονο αστυνομικό, με τον ίδιο να αντιδρά και τον οδηγό του οχήματος να του ρίχνει μια γροθιά, με αποτέλεσμα ο Τούρκος ένστολος να ζαλιστεί.

Στη συνέχεια, απαθανατίζεται η επίθεση που δέχεται ο πατέρας δύο παιδιών κι από άλλους εργαζομένους στον σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων.

Μετά το επεισόδιο, ο 44χρονος πήγε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο έχασε τη μάχη για τη ζωή, καταλήγοντας τρεις ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με τη γυναίκα του οι γιατροί εντόπισαν μια μετατόπιση 7 χιλιοστών στον εγκέφαλο, προειδοποιώντας τον ότι κινδύνευε να μείνει παράλυτος μετά το χειρουργείο.

«Ήταν άδικο να πεθάνει τόσο νέος. Δεν έριξε ούτε μια γροθιά, μόνο υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Τα παιδιά μου έμειναν χωρίς πατέρα» πρόσθεσε.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η εταιρεία TUVTurk ανακοίνωσε ότι τερμάτισε τη σύμβαση δύο εκ των εμπλεκομένων στον ξυλοδαρμό του αστυνομικού που έχουν ταυτοποιηθεί.

