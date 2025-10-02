ΒΙΝΤΕΟ από το ρεσάλτο Ισραηλινών δυνάμεων σε πλοίο ελληνικής αποστολής στη Γάζα

Το ελληνικό «Οξυγόνο» μεταξύ των πλοίων που έπλεαν προς τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ.

02 Οκτ. 2025 9:34
Pelop News

Στα 19 ανέρχονται τα πλοία του στολίσκου που πλέει προς τη Γάζα και αναχαίτισε το Ισραήλ. Ανάμεσά τους βρίσκεται το ελληνικό «Οξυγόνο», ενώ τα υπόλοιπα από τα 44 στο σύνολο πλοία συνεχίζουν το ταξίδι τους μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Γάζα: Το Ισραήλ αναχαίτισε τουλάχιστον 13 σκάφη του στολίσκου «Sumud», συνελήφθησαν Ελληνες ΒΙΝΤΕΟ

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ απεύθυνε κάλεσμα στους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές που συμμετέχουν στην αποστολή να αλλάξουν την πορεία τους άμεσα και να ξεφορτώσουν τη βοήθεια σε ισραηλινό λιμάνι.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την ελληνική αποστολή «March to Gaza», που συμμετέχει στη διεθνής πρωτοβουλία «Global Sumud Flotilla» (GSF) και φιλοδοξεί να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ, καταγράφει τη στιγμή που το πλοίο «Οξυγόνο» δέχεται επίθεση με κανόνια νερού.

Στη συνέχεια επιβιβάζονται ισραηλινοί στρατιώτες, στο πλαίσιο της αναχαίτισης του στολίσκου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.

Βίντεο – ντοκουμέντο από το ρεσάλτο

Ο Global Sumud Flotilla ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο – ντοκουμέντο που προκαλεί σοκ και δείχνει τη στιγμή που οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί κάνουν ρεσάλτο στο σκάφος.

«Οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις αναχαίτισαν παράνομα και επιβιβάστηκαν στο πλοίο Οξυγόνο του Global Sumud Flotilla μαζί με άλλα σκάφη σε διεθνή ύδατα. Οι ζωντανές μεταδόσεις και οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί. Η κατάσταση των επιβαινόντων και του πληρώματος παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Πρόκειται για παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων ανθρωπιστών. Καλούμε τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς να απαιτήσουν την άμεση ασφάλεια και απελευθέρωσή τους», τονίζει.

 

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της ελληνικής αποστολής, «Το πλήρωμα του πλοίου “Οξυγόνο” έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό, παρά τη θέληση του».

Η αναχαίτιση του σκάφους «Οξυγόνου» από τις ισραηλινές δυνάμεις, επιβεβαιώνεται και από τη live πλατφόρμα παρακολούθησης της πορείας του στολίσκου «Sumud».

Ο Έλληνας ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος, ο οποίος είχε επιβιβαστεί στο «Οξυγόνο», ανέφερε νωρίτερα πως οι ισραηλινές δυνάμεις πέρασαν «ξυστά» από το σκάφος, κάνοντας «επικίνδυνους ελιγμούς» και σηκώνοντας «απόνερα για να τους απωθήσουν».
