Το δυστύχημα έγινε στο κέντρο της Μαδρίτης, πολύ κοντά στην Πλάθα Μαγιόρ.

ΒΙΝΤΕΟ Τέσσερις νεκροί και δύο αγνοούμενοι από την κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη
08 Οκτ. 2025 8:13
Μέσα στα ερείπια ενός πολυώροφου κτιρίου υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Μαδρίτης, το οποίο κατέρρευσε το μεσημέρι, βρέθηκαν τέσσερις νεκροί το βράδυ της Τρίτης 7/10/2025, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ισπανικής πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι ακόμη δύο άτομα παραμένουν αγνοούμενα.

«Το πτώμα του ενός από τους τέσσερις αγνοούμενους εντοπίστηκε και ανακτήθηκε από το κτίριο, άλλος ένας άνθρωπος που αγνοείται επίσης εντοπίστηκε – νεκρός – στο εσωτερικό του κτιρίου και καταβάλλονται προσπάθειες για να φθάσουμε στο πτώμα (…) υπάρχουν ακόμη δυο άνθρωποι που δεν έχουν εντοπιστεί», εξήγησε στον ισπανικό Τύπο ο Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ Αλμέιδα περί τις 22:30 (τοπική ώρα· 23:30 ώρα Ελλάδας), ενώ συμπληρώνονταν κάπου δέκα ώρες από την κατάρρευση.

Ο δήμαρχος ανέφερε πως το πρώτο πτώμα, που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του ακινήτου, ήταν αυτό άνδρα.

«Μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν (το δεύτερο) ανήκει σε άνδρα ή γυναίκα που αγνοείται, όλα παραμένουν αβέβαια», πρόσθεσε. Ισπανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως συνέχιζαν να αγνοούνται αρχιτεκτόνισσα και τρεις εργάτες.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως βρέθηκε πτώμα στο εσωτερικό του ακινήτου και πυροσβέστες εργάζονται για την ανάσυρσή του», ανέφερε ο αιρετός, θυμίζοντας πως έχουν αναπτυχθεί ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones.

Οι πυροσβέστες αναμενόταν να απομακρύνουν συντρίμμια «με τα χέρια», αν και μπορούσαν να υπολογίζουν επίσης σε γερανό επιτόπου, που χρησιμοποιείτο στο κτίριο για εργασίες ανακαίνισης — επρόκειτο να γίνει ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων.

Ερωτηθείς για τα αίτια της καταστροφής, ο δήμαρχος αναγνώρισε πως δεν είναι ακόμη σε θέση να απαντήσει. «Η αστυνομία διενεργεί έρευνα που θα επιτρέψει να κατανοήσουμε ποιες ακριβώς ήταν οι αιτίες», είπε.

Το δυστύχημα έγινε στο κέντρο της Μαδρίτης, πολύ κοντά στην Πλάθα Μαγιόρ, λίγο μετά τις 13:30 (τοπική ώρα) και προκάλεσε περίπου δέκα τραυματισμούς, πέρα από τους δυο θανάτους και τις δυο εξαφανίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ
