ΒΙΝΤΕΟ φρίκης με βασανιστήρια στη Γάζα

Στη Γάζα, Παλαιστίνιοι ξυλοκοπούνται και βασανίζονται από τη «Μονάδα Βέλος» της Χαμάς.

ΒΙΝΤΕΟ φρίκης με βασανιστήρια στη Γάζα
22 Οκτ. 2025 9:29
Pelop News

Σκηνές απερίγραπτης βίας, με Παλαιστίνιους να υφίστανται βασανιστήρια και ακρωτηριασμούς από άνδρες που, σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές, ανήκουν στη Χαμάς.

ΒΙΝΤΕΟ φρίκης με βασανιστήρια στη Γάζα

Τα βίντεο φρίκης δείχνουν Παλαιστίνιους να υφίστανται βασανιστήρια, καθώς τους σπάνε τα πόδια με σιδερένιες ράβδους από άνδρες της Χαμάς. Σε υλικό που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X από τον ισραηλινό στρατό (IDF), το Ισραήλ υποστηρίζει ότι «στη Γάζα, το να μιλήσεις εναντίον της Χαμάς σου κοστίζει τη ζωή σου».

Στην ίδια ανάρτηση, οι IDF γράφουν: «Γνωρίστε τη Μονάδα Βέλος: τους σκληρούς εκτελεστές της Χαμάς που φιμώνουν όποιον τολμά να μιλήσει».

Σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά αποσπάσματα, δύο άνδρες φαίνονται να σέρνονται στο έδαφος και να ξυλοκοπούνται άγρια από άτομα που, σύμφωνα με το Ισραήλ, είναι ένοπλοι και μασκοφόροι της Χαμάς. Ένας από τους άνδρες, με μαύρο σάκο στο κεφάλι και τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, φαίνεται να σφαδάζει καθώς οι επιτιθέμενοι τον χτυπούν με σιδερένιες ράβδους στα γόνατα με δύναμη.

Τα φρικτά αυτά πλάνα ήρθαν στο φως μόλις μία εβδομάδα μετά τη δημοσίευση άλλου αποτρόπαιου υλικού στο διαδίκτυο, το οποίο έδειχνε Παλαιστίνιους να εκτελούνται από τη Χαμάς. Στο βίντεο εκείνο, φαίνεται μια ομάδα ανδρών να γονατίζει στο έδαφος, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους, λίγο πριν την εκτέλεση.

Το βίντεο της εκτέλεσης έχει προκαλέσει ανησυχία σε διεθνείς παρατηρητές, καθώς ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη ειρηνευτικής συμφωνίας που είχε μεσολαβήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα κρεμόταν από μια κλωστή την Κυριακή, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα αεροπορικά πλήγματα στην περιοχή, ως απάντηση στη δολοφονία δύο Ισραηλινών στρατιωτών από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν αφού άνδρες της Χαμάς επιτέθηκαν σε Ισραηλινούς στρατιώτες που βρίσκονταν πίσω από την καθορισμένη «κίτρινη γραμμή ελέγχου» τουλάχιστον τρεις φορές. Η Χαμάς, ωστόσο, αρνήθηκε ότι έχει οποιαδήποτε ευθύνη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00 Μέγα Σπήλαιο: Τι δήλωσε στην «Π» ο νομικός σύμβουλος Γ. Μπέσκος – Μυστήριο με την προέλευση εικόνων και Ευαγγελίων
11:00 ΕΚΤΑΚΤΟ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Βόρεια Ελλάδα, πληροφορίες για συλλήψεις
10:59 Ένα Απλό Ατύχημα: Αντίσταση στα όρια της εκδίκησης και του παραλογισμού
10:56 Τι αποκάλυψε η Δροσάκη για το διαζύγιο με τον Μπουρδούμη
10:53 Πετρέλαιο θέρμανσης: «Χάσμα» τιμών, πότε ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση, το ύψος του επιδόματος
10:49 Γαλλία: Άνοιξε και πάλι το μουσείο του Λούβρου ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Γαλλία: Δύσκολη η πρώτη μέρα του Σαρκοζί στη φυλακή-Δύο αστυνομικοί στο κελί
10:41 Τραγωδία Χαλκιδική: Αναβολή για το 2026 της δίκης της πρώην Δημάρχου Κασσάνδρας
10:38 Πύργος: Μετέφερε νεκρό πρόβατο με το αυτοκίνητό του
10:33 Λειτουργούσε παράνομο αποστακτήριο στην Κατούνα
10:30 Διονύσης Σαββόπουλος: Οι καλλιτεχνικοί δεσμοί και οι εμφανίσεις του στην Πάτρα, τι είχε εξομολογηθείστην «Π»
10:27 Πιάστηκαν στην Πάτρα με σουγιά και μαχαίρι
10:26 Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο για διμερή επίσκεψη
10:23 Δεν κατέβαλε διατροφή και συνελήφθη στην Πάτρα
10:20 Σύλληψη για ρευματοκλοπή στην Πάτρα
10:19 Πού θα δείτε τις σημερινές μάχες του Τσάμπιονς Λιγκ
10:17 Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας για τις πληρωμές μέσω IRIS
10:13 Πότε θα επέλθει η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
10:09 Ημερίδα στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του χρηματοδοτούμενου Έργου «smartFish»
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ