Βίντεο με τον Σινουάρ έρχονται στο φως τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του στη Γάζα

Βιντεοληπτικό υλικό που έφερε στο φως το Al Jazeera δείχνει τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, να μετακινείται μέσα στην γεμάτη συντρίμμια Γάζα, όσο διέφευγε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο Σινουάρ σκοτώθηκε στα μέσα Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με Ισραηλινούς στρατιώτες. Το πτώμα αναγνωρίστηκε μόλις την επόμενη ημέρα.

Τα βίντεο δείχνουν τον Σινουάρ να μετακινείται μέσα στα ερείπια στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι σκεπασμένος με κουβέρτα για να μην φαίνεται το πρόσωπό του, ενώ συναντά άλλους μαχητές με τους οποίους μιλούν και σχεδιάζουν τις κινήσεις τους.

The clips show him directing several operations against the occupation in Rafah, southern Gaza. pic.twitter.com/zTcNc8B7Qj

Al Jazeera broadcasts footage of the late Hamas Commander Yahya Sinwar in the heart of battles, leading resistance fighters.

Al Jazeera’s investigative program “More Hidden Than Revealed” has unveiled what it claims is a written Hamas order to launch the October 7 attack at precisely 6:30 AM.

The broadcast also includes never-before-seen footage of Yahya Sinwar during the war, adding another layer… pic.twitter.com/H5QuAO0rP1

