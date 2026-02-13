Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση κυκλώματος διαρρηκτών Συλλήψεις μετά από μεγάλη αστυνομική έρευνα

Στα ίχνη οργανωμένου κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές κατοικιών, επιχειρήσεων, οχημάτων αλλά και αρπαγές τιμαλφών από πολίτες σε διάφορες περιοχές της χώρας έφτασαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Η δράση της ομάδας φέρεται να εκτεινόταν κυρίως σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν συλληφθεί συνολικά 12 άτομα, ενώ ακόμη τρία αναζητούνται. Οι κατηγορίες αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση καθώς και σειρά κλοπών και διαρρήξεων, με τη συνολική λεία να εκτιμάται περίπου στις 410.000 ευρώ. Παράλληλα, σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν σχηματιστεί περισσότερες από 200 δικογραφίες, ενώ οι υποθέσεις που εξετάζονται ξεπερνούν τις 60.

Ο τρόπος δράσης της ομάδας φαίνεται πως ήταν οργανωμένος, με τα μέλη να έχουν διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένες μεθόδους προσέγγισης των θυμάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις φέρεται να υπήρχαν συγγενικές ή προσωπικές σχέσεις μεταξύ τους, γεγονός που –κατά τις αρχές– ενίσχυε τη συνοχή του δικτύου.

Βίντεο που ήρθε στο φως καταγράφει χαρακτηριστικό περιστατικό: γυναίκα προσεγγίζει ηλικιωμένο έξω από το σπίτι του, επιχειρεί συνομιλία και με αιφνιδιαστική κίνηση αφαιρεί αλυσίδα από τον λαιμό του. Στη συνέχεια επιβιβάζεται σε όχημα συνεργού και απομακρύνονται από το σημείο.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με στόχο την πλήρη αποτύπωση της δράσης του κυκλώματος, την εξιχνίαση επιπλέον υποθέσεων και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



