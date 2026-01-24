ΒΙΝΤΕΟ-σοκ από τα Βριλήσσια: Η στιγμή που οδηγός παρασύρει υπάλληλο των ΕΛΤΑ μετά από καβγά για δέμα

Σοκαριστικό βίντεο από το περιστατικό παράσυρσης γυναίκας υπαλλήλου των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια έρχεται στο φως, στο οποίο καταγράφονται καρέ-καρέ τη στιγμή της επίθεσης το πρωί του Σαββάτου.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο άνδρας να βγαίνει από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ και να κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η γυναίκα υπάλληλος εμφανίζεται να τρέχει ανάμεσα σε παρκαρισμένα οχήματα, την ώρα που ο οδηγός ξεκινά το όχημά του. Το αυτοκίνητο την παρασύρει στο πλάι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από έντονη διαφωνία για την παραλαβή ενός δέματος. Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα στο κατάστημα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκτός αυτού, στην οδό Αναπαύσεως, όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ για τις πρώτες βοήθειες και η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ ο άνδρας προσήχθη από την Ασφάλεια για να δώσει εξηγήσεις.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου, αξιοποιώντας το υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο βαθμός ευθύνης του οδηγού.

