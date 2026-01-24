ΒΙΝΤΕΟ-σοκ από τα Βριλήσσια: Η στιγμή που οδηγός παρασύρει υπάλληλο των ΕΛΤΑ μετά από καβγά για δέμα

Σοκ προκαλεί το βίντεο που καταγράφει την παράσυρση γυναίκας υπαλλήλου των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια, μετά από έντονη διαφωνία με άνδρα για την παραλαβή δέματος. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ενώ ο οδηγός προσήχθη από τις Αρχές.

ΒΙΝΤΕΟ-σοκ από τα Βριλήσσια: Η στιγμή που οδηγός παρασύρει υπάλληλο των ΕΛΤΑ μετά από καβγά για δέμα
24 Ιαν. 2026 13:24
Pelop News

Σοκαριστικό βίντεο από το περιστατικό παράσυρσης γυναίκας υπαλλήλου των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια έρχεται στο φως, στο οποίο καταγράφονται καρέ-καρέ τη στιγμή της επίθεσης το πρωί του Σαββάτου.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο άνδρας να βγαίνει από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ και να κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η γυναίκα υπάλληλος εμφανίζεται να τρέχει ανάμεσα σε παρκαρισμένα οχήματα, την ώρα που ο οδηγός ξεκινά το όχημά του. Το αυτοκίνητο την παρασύρει στο πλάι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από έντονη διαφωνία για την παραλαβή ενός δέματος. Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα στο κατάστημα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκτός αυτού, στην οδό Αναπαύσεως, όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ για τις πρώτες βοήθειες και η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ ο άνδρας προσήχθη από την Ασφάλεια για να δώσει εξηγήσεις.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου, αξιοποιώντας το υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο βαθμός ευθύνης του οδηγού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:48 Νίκος Μουτσινάς: «Η τηλεόραση δεν αγαπάει όσους δουλεύουν για εκείνη» – Γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει
14:36 Σέρρες: Νέα στοιχεία για τη 60χρονη καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Είχε απασχολήσει το σχολείο και πριν το σοκαριστικό περιστατικό
14:24 Αμαλιάδα: Έκλεψαν πορτοφόλι και “σάρωσαν” τις αγορές με τις κάρτες του θύματος
14:24 Πάτρα: Εμπρησμός (;) αυτοκινήτου τα ξημερώματα – Ολοσχερής καταστροφή ΙΧ και ζημιές σε δύο ακόμη οχήματα ΦΩΤΟ
14:12 Σελιανίτικα και Πάτρα: Τρεις συλλήψεις για κατοχή κάνναβης σε αστυνομικούς ελέγχους
14:00 Πέθανε η Αναστασία Αθήνη – Η γυναίκα πίσω από το ιστορικό χαστούκι στη Δήμητρα Λιάνη
14:00 Η αγορά ακινήτων στο όριο: Τιμές, δάνεια και ξένοι αγοραστές αλλάζουν το παιχνίδι
13:48 Νέα ένταση στα Βορίζια μετά το μακελειό: Μήνυση και συλλήψεις γονέων του 39χρονου – Στο νοσοκομείο ο πατέρας
13:36 Γροιλανδία προς ΗΠΑ: «Τα ορυκτά μας δεν είναι προς πώληση – η κυριαρχία δεν διαπραγματεύεται»
13:35 Συλλήψεις για ναρκωτικά και μέθη σε Πύργο και Αγρίνιο – Εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης σε ελέγχους της ΕΛΑΣ
13:26 Πάτρα: Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα οδηγός συνελήφθη μετά από τροχαίο
13:24 ΒΙΝΤΕΟ-σοκ από τα Βριλήσσια: Η στιγμή που οδηγός παρασύρει υπάλληλο των ΕΛΤΑ μετά από καβγά για δέμα
13:21 Πάτρα: Γιγαντιαία επιχείρηση του Λιμενικού – Πάνω από 178 κιλά ναρκωτικών σε φορτηγό από Ιταλία, δύο συλλήψεις ΦΩΤΟ
13:12 Πάτρα: Επιστρέφει η διάλεξη «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών» στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς»
13:00 Θεσσαλονίκη: 30χρονος παρίστανε τον αστυνομικό με αλεξίσφαιρο και μπλε φάρους – Συνελήφθη από την Ομάδα «Ζ»
12:48 Τέλος στη γραφειοκρατία: Απλούστευση 400 διαδικασιών και «ψηφιακό Δημόσιο» το 2026 – Όλες οι αλλαγές για πολίτες και επιχειρήσεις
12:36 Ζάκυνθος: Ζούσε 10 χρόνια ως πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατό του
12:33 Τραγωδία στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Νεκρός ο 25χρονος μοτοσικλετιστής που ενεπλάκη σε τροχαίο με νταλίκα ΒΙΝΤΕΟ
12:24 Φωτιά-κόλαση στο Μπρονξ: Πύρινη λαίλαπα σε 17ώροφο κτίριο, φόβοι για εγκλωβισμένους
12:12 Κρίσεις ΕΛΑΣ: Διατηρητέος ο Θεόδωρος Τσάτσαρης στη Δυτική Ελλάδα – Όλα τα ονόματα των Υποστρατήγων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ