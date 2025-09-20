Βίντεο-σοκ από τον Τραμπ: Αμερικανικό χτύπημα σε ταχύπλοο ναρκωτικών στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε βίντεο στο Truth Social που δείχνει αμερικανική επίθεση σε ταχύπλοο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, μετέφερε ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ — ισχυρισμός που συνοδεύεται από δηλώσεις για νεκρούς και από σκληρές κινήσεις της Ουάσινγκτον στην περιοχή, ενώ ειδικοί αμφισβητούν τη νομική βάση για τέτοια πλήγματα.

Βίντεο-σοκ από τον Τραμπ: Αμερικανικό χτύπημα σε ταχύπλοο ναρκωτικών στην Καραϊβική
20 Σεπ. 2025 10:00
Pelop News

Ένα νέο βίντεο από αμερικανικό πλήγμα σε ταχύπλοο που, όπως ισχυρίστηκε, μετέφερε ναρκωτικά με προορισμό τις ΗΠΑ, ανήρτησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στο Truth Social. Ο ίδιος δήλωσε ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν «τρείς ναρκωτρομοκράτες».

Πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο στη σειρά πλήγματων κατά πλεούμενων που ο Τραμπ έχει αναφέρει το τελευταίο διάστημα: το πρώτο, στις 2 Σεπτεμβρίου, αποτιμήθηκε από τον ίδιο σε 11 νεκρούς στην Καραϊβική· ακολούθησε δεύτερο πλήγμα με «τρείς» θανάτους, που ο πρόεδρος το απέδωσε σε διακινητές από τη Βενεζουέλα, και εν συνεχεία ανέφερε χωρίς λεπτομέρειες και τρίτο πλήγμα.

Στις αναρτήσεις του ο Αμερικανός ηγέτης έγραψε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν πως το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και κινούνταν σε «γνωστό διάδρομο διακίνησης», ενώ βρισκόταν «σε διεθνή ύδατα». Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επιχείρηση απέτρεψε την «δηλητηρίαση Αμερικανών».

Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει σημαντική στρατιωτική ισχύ στην περιοχή: επτά πολεμικά πλοία και υποβρύχιο στην Καραϊβική, επιπλέον πολεμικό πλοίο στον Ειρηνικό, καθώς και μαχητικά και μεταγωγικά προς το Πουέρτο Ρίκο — κίνηση που περιγράφεται από την Ουάσινγκτον ως μέτρο κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, για σχέσεις με δίκτυα διακίνησης (το γνωστό ως «Cártel de los Soles»), ισχυρισμός που ο ίδιος ο Μαδούρο αποκαλεί «ιμπεριαλιστική συκοφάντηση» με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος.

Παρά την προβολή των επιχειρήσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο, νομικοί και αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις για τη νομιμότητα τέτοιων πληγμάτων. Κριτικοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για «άδεια να σκοτώνονται» χωρίς επαρκείς διαδικασίες εξακρίβωσης και δικονομική υπόσταση, ιδίως όταν οι επιχειρήσεις διεξάγονται σε διεθνή ύδατα και χωρίς σαφή αναφορά για την ταυτότητα ή την ένταξη των εμπλεκομένων σε ένοπλες οργανώσεις.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο και οι συνεχείς αναφορές του Τραμπ σε στοχευμένα πλήγματα υπογραμμίζουν την επιλογή της αμερικανικής διοίκησης να κλιμακώσει την παρουσία της στη ζώνη των διαδρόμων διακίνησης ναρκωτικών — μια στρατηγική που αναμένεται να πυροδοτήσει και νέες διεθνείς αντιδράσεις, νομικές συζητήσεις και γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής.

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:52 LIVE: Γαργαλιάνοι-Απόλλων
16:47 Μπορούσε το μετάλλιο η Ελίνα Τζένγκο, στην 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
16:38 «Μιλάμε για τον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου» συγκίνηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση
16:31 Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στην 16η θέση στο Παγκόσμιο του Τόκιο
16:19 Με κομμένη την ανάσα η μάχη με τα κύματα του Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου ΒΙΝΤΕΟ
16:09 Κουφονήσια: Λογαριασμός 750 ευρώ, άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ!
16:00 Ο Αιγιώτης καθηγητής Θέμης Προδρομάκης αναγορεύεται σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών
15:48 Eurovision: Η Γερμανία βάζει φρένο στο μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
15:36 Ράνια Τζίμα: Η εξομολόγηση για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη
15:24 Βαρβαρότητα στην Ηλεία: Δεν τα κατάφερε η ακρωτηριασμένη κατσίκα – Θύμα παστουρώματος και εγκατάλειψης
15:12 Όλα όσα δεν ξέρεις για τα cookies: Τα αποδέχεστε; Δείτε γιατί μπορεί να γίνουν όπλο στα χέρια των χάκερ
15:04 Θεσσαλονίκη: Οπαδική αγριότητα σε 16χρονο – Συλλήψεις με βαριές κατηγορίες
15:00 Καταγγελία για τη Μαρίνα Πατρών: «Τέσσερα χρόνια εγκατάλειψη – Έργα για ιδιώτη με μηχανήματα του Δήμου;»
14:48 Κατερίνη: Εφοριακός πιάστηκε με «φακελάκι» 1.000 ευρώ – Στημένος εκβιασμός σε αρτοποιό
14:36 Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της μάντρας – Στη ΜΕΘ με ακρωτηριασμό και εγκαύματα ο 54χρονος
14:24 Η Χαμάς «ανασταίνει» τον Ρον Αράντ: Προπαγανδιστική αφίσα με τους 48 ομήρους στη Γάζα
14:24 Γλυφάδα: Γερανός ανετράπη και «εισέβαλε» σε καφετέρια
14:13 Αμφιλοχία: 26χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου
14:12 Γιώργος Μαζωνάκης: Οικογενειακός πόλεμος, καταγγελίες για ουσίες και η μάχη για την περιουσία
14:05 Καλάβρυτα: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό πέντε κυνηγόσκυλων στο Πλανητέρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ