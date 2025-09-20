Βίντεο-σοκ από τον Τραμπ: Αμερικανικό χτύπημα σε ταχύπλοο ναρκωτικών στην Καραϊβική

Ένα νέο βίντεο από αμερικανικό πλήγμα σε ταχύπλοο που, όπως ισχυρίστηκε, μετέφερε ναρκωτικά με προορισμό τις ΗΠΑ, ανήρτησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στο Truth Social. Ο ίδιος δήλωσε ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν «τρείς ναρκωτρομοκράτες».

Πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο στη σειρά πλήγματων κατά πλεούμενων που ο Τραμπ έχει αναφέρει το τελευταίο διάστημα: το πρώτο, στις 2 Σεπτεμβρίου, αποτιμήθηκε από τον ίδιο σε 11 νεκρούς στην Καραϊβική· ακολούθησε δεύτερο πλήγμα με «τρείς» θανάτους, που ο πρόεδρος το απέδωσε σε διακινητές από τη Βενεζουέλα, και εν συνεχεία ανέφερε χωρίς λεπτομέρειες και τρίτο πλήγμα.

Στις αναρτήσεις του ο Αμερικανός ηγέτης έγραψε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν πως το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και κινούνταν σε «γνωστό διάδρομο διακίνησης», ενώ βρισκόταν «σε διεθνή ύδατα». Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επιχείρηση απέτρεψε την «δηλητηρίαση Αμερικανών».

Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει σημαντική στρατιωτική ισχύ στην περιοχή: επτά πολεμικά πλοία και υποβρύχιο στην Καραϊβική, επιπλέον πολεμικό πλοίο στον Ειρηνικό, καθώς και μαχητικά και μεταγωγικά προς το Πουέρτο Ρίκο — κίνηση που περιγράφεται από την Ουάσινγκτον ως μέτρο κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, για σχέσεις με δίκτυα διακίνησης (το γνωστό ως «Cártel de los Soles»), ισχυρισμός που ο ίδιος ο Μαδούρο αποκαλεί «ιμπεριαλιστική συκοφάντηση» με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος.

Παρά την προβολή των επιχειρήσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο, νομικοί και αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις για τη νομιμότητα τέτοιων πληγμάτων. Κριτικοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για «άδεια να σκοτώνονται» χωρίς επαρκείς διαδικασίες εξακρίβωσης και δικονομική υπόσταση, ιδίως όταν οι επιχειρήσεις διεξάγονται σε διεθνή ύδατα και χωρίς σαφή αναφορά για την ταυτότητα ή την ένταξη των εμπλεκομένων σε ένοπλες οργανώσεις.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο και οι συνεχείς αναφορές του Τραμπ σε στοχευμένα πλήγματα υπογραμμίζουν την επιλογή της αμερικανικής διοίκησης να κλιμακώσει την παρουσία της στη ζώνη των διαδρόμων διακίνησης ναρκωτικών — μια στρατηγική που αναμένεται να πυροδοτήσει και νέες διεθνείς αντιδράσεις, νομικές συζητήσεις και γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής.

