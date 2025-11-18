ΒΙΝΤΕΟ του «ατζαμή» ληστή με την κουβέρτα στην Ηλεία

Την εισβολή και την «γκάφα» ληστή σε καφετέρια κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, στην Μαραθιά Ηλείας.

ΒΙΝΤΕΟ του «ατζαμή» ληστή με την κουβέρτα στην Ηλεία
18 Νοέ. 2025 9:47
Pelop News

Καρέ-καρέ τις κινήσεις του ληστή που εισέβαλε σε καφέ στην Εθνική Οδό Πύργου–Πατρών, στη Μαραθιά Ηλείας, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο.

Οι εικόνες θυμίζουν… κακογυρισμένη ταινία, με τον δράστη να εμφανίζεται ιδιαίτερα αδέξιος, προδίδοντας ουσιαστικά τον εαυτό του με τον πιο απρόσμενο τρόπο.

Στο υλικό από το κλειστό κύκλωμα, ο άνδρας φαίνεται να εισβάλλει στο κατάστημα έχοντας το κεφάλι του καλυμμένο με μια πετσέτα. Κρατώντας ένα κατσαβίδι, πλησιάζει την υπάλληλο και την απειλεί, απαιτώντας χρήματα από το ταμείο.

Στη συνέχεια κατευθύνεται στην ταμειακή μηχανή και αρπάζει περίπου 70 ευρώ. Ωστόσο, την ώρα που επιχειρεί να αποχωρήσει, η αυτοσχέδια «μεταμφίεσή» του γλιστρά και πέφτει στο πάτωμα.

Το βίντεο δείχνει τον δράστη να μένει για λίγα δευτερόλεπτα αποσβολωμένος. Αντί να τραπεί σε φυγή, σκύβει, παίρνει την πετσέτα, τη ξανατοποθετεί στο κεφάλι του και αποχωρεί σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, αφήνοντας πίσω του ένα από τα πιο παράδοξα στιγμιότυπα ληστείας.

Πηγή: patrisnews.com

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:53 Μητσοτάκης: Έκτακτη οικονομική στήριξη σε κτηνοτρόφους πριν από το τέλος του έτους, τι είπε για στεγαστικό και ΕΛΤΑ
9:47 ΒΙΝΤΕΟ του «ατζαμή» ληστή με την κουβέρτα στην Ηλεία
9:44 Λένα Ζευγαρά: Πώς αντιμετωπίζει το φλέρτ που δέχεται στα social media
9:38 Πως θα φορεθεί το κολάν τον φετινό χειμώνα ΦΩΤΟ
9:30 Πάτρα: Σήμερα τα ασφαλιστικά μέτρα για τον Λογαριασμό Ενίσχυσης Δικηγόρων Πατρών – Αιγίου
9:27 Ρωσία: Ενστάσεις για το ψήφισμα Τραμπ στη Λωρίδα της Γάζας
9:26 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ επιχειρηματίας φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
9:19 Πορεία Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά με την αιματοβαμμένη σημαία ΦΩΤΟ
9:13 Bitcoin: Απώλειες άνω του 26% από τα ιστορικά υψηλά
9:05 Κρήτη: 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό μέσα στο σπίτι του ενώ κοιμόταν
9:05 Ταξίδεψε στην Ελλάδα για να μεταφέρει κοκαΐνη, συνελήφθη στο αεροδρόμιο
8:54 Τροχαίο με τρεις τραυματίες: Φορτηγό παρέσυρε πεζό σε παράδρομο της Εθνικής προς Καβάλα ΦΩΤΟ
8:50 Νέα εκτροπή κυκλοφορίας στην Πατρών – Πύργου, τα σημεία
8:40 Νέο πρόγραμμα πλειστηριασμών: Δείτε τα ακίνητα «φιλέτα» που βγαίνουν στο σφυρί στην Αχαΐα
8:36 Ο Μητσοτάκης για στεγαστικό και ακρίβεια
8:26 Αναζητείται αγρότης που εγκατέλειψε ζώο με ευλογιά στη Δυτική Αχαΐα
8:16 IRIS: Υποχρεωτικό παντού από 1η Δεκεμβρίου, πώς θα πληρώνουμε σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα
8:12 Ερύμανθος: Αγνοούμενος εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι
8:06 Νέος Κόσμος: Θρίλερ με τον θάνατο 58χρονου οδηγού, τι ερευνούν οι Αρχές
7:59 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ