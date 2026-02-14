Βιολάντα: Από αμέλεια σε ενδεχόμενο δόλο – Βαρύτερο κατηγορητήριο για τη φονική έκρηξη

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της φονικής έκρηξης στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς η Δικαιοσύνη αναβάθμισε τις κατηγορίες, με τα στοιχεία της έρευνας να δείχνουν σοβαρές παραλείψεις και πιθανά ζητήματα ασφάλειας.

14 Φεβ. 2026 14:48
Pelop News

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην έρευνα για την πολύνεκρη έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, μετά την απόφαση της εισαγγελέως Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχίας Μελετοπούλου, να προχωρήσει σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας μετατράπηκαν από ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, έπειτα από νέα στοιχεία που συγκέντρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Η ίδια αυστηροποίηση επεκτείνεται και στα αδικήματα που σχετίζονται με την έκρηξη και τον εμπρησμό, ενώ παραμένει η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η εισαγγελική απόφαση βασίστηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε προανακριτικό υλικό που καταδεικνύει πιθανές σοβαρές παραλείψεις και μη τήρηση βασικών κανόνων ασφαλείας.

Παράλληλα, από την έρευνα προκύπτει ότι μήνες πριν από την τραγωδία είχαν καταγραφεί έντονες οσμές αερίου στον χώρο, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός έλεγχος. Φέρεται επίσης ότι εμπειρογνώμονας που είχε κληθεί να εξετάσει την κατάσταση αποχώρησε λόγω οικονομικής διαφωνίας, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει τεχνική αξιολόγηση του προβλήματος.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν ζητήματα με τις εγκαταστάσεις, καθώς υπογειοποιημένες σωληνώσεις δεν διέθεταν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ενώ υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Οι δεξαμενές αυτές βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη από τον νόμο, ενώ δεν εμφανίζονταν καν σε επίσημα τοπογραφικά σχέδια.

Η δικογραφία παραμένει σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί με την παράδοση του τελικού πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο θα αποσαφηνίσει τα αίτια της έκρηξης και τις ενδεχόμενες ευθύνες.

