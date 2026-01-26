ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Με τεστ DNA η ταυτοποίηση των θυμάτων – Στο μικροσκόπιο οι έλεγχοι ασφαλείας του εργοστασίου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης των τεσσάρων εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται μία ακόμη εργαζόμενη. Συγγενείς των θυμάτων μεταβαίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων για να δώσουν δείγματα DNA, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης των σορών.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, προκαλώντας κατάρρευση τμήματος του κτιρίου και εκτεταμένη πυρκαγιά. Οι πέντε εργαζόμενες που βρίσκονταν στο υπόγειο του κτιρίου, στο σημείο της παραγωγής κοντά στους φούρνους, εγκλωβίστηκαν στο επίκεντρο της καταστροφής, όπου κατέρρευσε η οροφή και υποχώρησε το δάπεδο, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό στο κτίριο.

Τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές, αγνοείται μία – Για ταυτοποίηση καλούνται οι συγγενείς, διερευνούνται τα αίτια

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι σοροί των γυναικών εντοπίστηκαν πολύ κοντά η μία στην άλλη, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σφοδρότητα της έκρηξης και το ωστικό κύμα που προηγήθηκε της φωτιάς. Η ταυτοποίηση θα πραγματοποιηθεί με εξετάσεις DNA και νεκροψία–νεκροτομή, που θα διενεργηθούν σε ειδικό κέντρο, με τη συνδρομή των αρμόδιων ιατροδικαστικών αρχών.

Ιδιαίτερη τραγική διάσταση προσδίδει το γεγονός ότι οι πέντε εργαζόμενες είχαν επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια για οικογενειακούς λόγους, προκειμένου να μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λίγες ώρες πριν από την έκρηξη, το προσωπικό είχε συμμετάσχει στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας, με περίπου 13 εργαζόμενους να στελεχώνουν τελικά τη βραδινή βάρδια.

Οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου νοσηλεύτηκαν προληπτικά και έλαβαν εξιτήριο, ενώ ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη στους συγγενείς και τους εργαζόμενους που επέζησαν.

Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, καθώς και από κλιμάκια πραγματογνωμόνων και εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. Στα εξεταζόμενα σενάρια περιλαμβάνονται διαρροές αερίων ουσιών, όπως υγραέριο, προπάνιο ή αμμωνία, αλλά και πιθανή συσσώρευση αερίων στο σύστημα λυμάτων του εργοστασίου. Σημειώνεται ότι οι εξωτερικές δεξαμενές υγραερίου δεν φέρεται να παρουσίασαν προβλήματα, γεγονός που στρέφει τις έρευνες στο εσωτερικό του κτιρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι το καλοκαίρι του 2025, με παρατηρήσεις για ζητήματα ασφαλείας, όπως οι έξοδοι διαφυγής και τα συστήματα ανίχνευσης διαρροών, στοιχεία που πλέον εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής και τεχνικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την τραγωδία και τονίζει ότι προτεραιότητά της είναι η στήριξη των οικογενειών των θυμάτων και η πλήρης συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση των αιτίων της φονικής έκρηξης.

