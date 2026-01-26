Τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές, αγνοείται μία – Για ταυτοποίηση καλούνται οι συγγενείς, διερευνούνται τα αίτια

Σε μια από τις πιο σοβαρές βιομηχανικές τραγωδίες των τελευταίων ετών εξελίχθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με νεκρές εργαζόμενες, αγνοούμενες, τραυματίες και ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια, ενώ ερωτήματα εγείρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στον χώρο.

26 Ιαν. 2026 12:11
Pelop News

Τραγικό απολογισμό αφήνει η ισχυρή έκρηξη και η πυρκαγιά που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με τέσσερις εργαζόμενες να χάνουν τη ζωή τους και άλλες να αγνοούνται, ενώ η μονάδα υπέστη εκτεταμένες καταστροφές. Η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με ειδικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της ΔΑΕΕ να συλλέγουν στοιχεία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, μετά από ισχυρότατη έκρηξη σε πτέρυγα του εργοστασίου, όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι παραγωγής σε 24ωρη βάση. Το ωστικό κύμα της έκρηξης ήταν τόσο ισχυρό, ώστε αφαίρεσε τοίχους και προκάλεσε κατάρρευση της οροφής, κόβοντας κυριολεκτικά στα δύο το τεράστιο εργοστάσιο.

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τέσσερις γυναίκες νεκρές από τη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα, μία αγνοούμενη ΝΕΟΤΕΡΑ

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο θόρυβος της έκρηξης ακούστηκε σε ακτίνα έως και 10 χιλιομέτρων, τόσο στην πόλη των Τρικάλων όσο και σε γειτονικά χωριά.

Νεκρές, αγνοούμενες και τραυματίες εργαζόμενοι

Από τις φλόγες ανασύρθηκαν απανθρακωμένες τέσσερις εργαζόμενες που βρίσκονταν στον χώρο παραγωγής, κοντά στους φούρνους, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη μία γυναίκα που αγνοοείται από τη στιγμή της έκρηξης.

Στο σημείο της τραγωδίας βρίσκονταν συνολικά 13 εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, με τους περισσότερους να καταφέρνουν να διαφύγουν από τη συνήθη έξοδο κινδύνου.

Έξι εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Τρικάλων με αναπνευστικά προβλήματα και αναμένεται να λάβουν εξιτήριο.

Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και δυνάμεις της ΕΜΑΚ με πολλά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες. Η κατάσβεση και οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς τμήματα της εγκατάστασης έχουν καταρρεύσει και το εργοστάσιο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

Στο σημείο έχει μεταβεί και ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο διερευνά τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς.

Τι εξετάζεται για τα αίτια της έκρηξης

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη φαίνεται να σημειώθηκε στον χώρο των φούρνων, όπου λειτουργούσε συνεχής παραγωγή. Αν και δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τέτοιας έντασης έκρηξη, εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ή ανάφλεξης αερίων όπως αμμωνία ή προπάνιο.

Παράλληλα, συλλέγονται δείγματα από το έδαφος και το νερό από αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και οι παράγοντες που οδήγησαν στην καταστροφή.

Η ανθρώπινη διάσταση της τραγωδίας

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η μαρτυρία εργαζομένων, σύμφωνα με την οποία το προηγούμενο βράδυ το προσωπικό είχε συμμετάσχει σε εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας. Όσοι επέστρεφαν για τη βάρδια των 6 το πρωί αντίκρισαν το εργοστάσιο κατεστραμμένο και τυλιγμένο στις φλόγες, σε ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και επιχειρησιακή κινητοποίηση

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο έκτο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Τρικάλων, όπου τέθηκε σε ισχύ εκτροπή κυκλοφορίας, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την ασφάλεια της περιοχής και των κατοίκων.

Έρευνα για ευθύνες και συνθήκες ασφάλειας

Οι αρχές διερευνούν σε βάθος τα αίτια της έκρηξης και τις συνθήκες λειτουργίας της μονάδας, ενώ η υπόθεση αναμένεται να ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για τα μέτρα ασφαλείας στη βιομηχανία και την προστασία των εργαζομένων σε νυχτερινές βάρδιες και υψηλού κινδύνου εγκαταστάσεις.

