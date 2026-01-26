Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τέσσερις γυναίκες νεκρές από τη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα, μία αγνοούμενη ΝΕΟΤΕΡΑ

Νεότερα: Λίγο μετά τον εντοπισμό στις 9 το πρωί των τριών σορών από τις πέντε γυναίκες που αγνοούνταν αρχικά, ανασύρθηκε και η τέταρτη νεκρή.

Στο εργοστάσιο βρισκόταν συνολικά πέντε γυναίκες στο σημείο της έκρηξης. Οι υπόλοιπες έρευνες συνεχίζονται για την ανεύρεση της πέμπτης εργαζόμενης.

Νεότερη Ενημέρωση: Τραγικός ο απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα, καθώς τρεις γυναίκες εργαζόμενες εντοπίστηκαν νεκρές στο εσωτερικό του εργοστασίου.

Άλλες δύο εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Παράλληλα, πέντε εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Συναγερμός στα Τρίκαλα: Μεγάλη πυρκαγιά στη μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ, αγνοούνται πέντε εργαζόμενες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να ακουστεί σε μεγάλη απόσταση, ακόμη και σε γειτονικά χωριά, όπου κάτοικοι ανέφεραν ότι έτριζαν τα τζάμια. Τμήμα των εγκαταστάσεων της επιχείρησης έχει καταρρεύσει, δυσχεραίνοντας το έργο των σωστικών συνεργείων.

Εργαζόμενος της επιχείρησης ανέφερε ότι στο σημείο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της έκρηξης.

Αρχική ενημέρωση: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4:00 π.μ., έπειτα από ισχυρή έκρηξη μέσα στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, τόσο εντός των Τρικάλων όσο και σε γειτονικά χωριά, ενώ προκάλεσε ζημιές στο κτήριο, με κατάρρευση μέρους της σκεπής και άνοιγμα των πάνελ.

Την ώρα της πυρκαγιάς βρίσκονταν μέσα στις εγκαταστάσεις 12 εργαζόμενοι, καθώς το εργοστάσιο διαθέτει 24ωρη βάρδια. Από αυτούς:

Τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Τέσσερις άνδρες κατάφεραν να βγουν σώοι από το κτήριο.

κατάφεραν να βγουν σώοι από το κτήριο. Πέντε γυναίκες αγνοούνται ακόμη, με τις Αρχές να διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τα Τρίκαλα και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Συνολικά επιχειρούν 22 οχήματα με 62 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση της φωτιάς, η οποία παραμένει σε εξέλιξη και καίει μεγάλο τμήμα του εργοστασίου.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και επιχειρούν συνολικά 40 #πυροσβέστες με 13 #οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026

Στο εργοστάσιο βρίσκονται οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ενώ έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η αιτία της έκρηξης και της πυρκαγιάς διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

