Συναγερμός στα Τρίκαλα: Μεγάλη πυρκαγιά στη μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ, αγνοούνται πέντε εργαζόμενες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στη μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα μετά από ισχυρή έκρηξη. Αγνοούνται πέντε γυναίκες, τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο

Συναγερμός στα Τρίκαλα: Μεγάλη πυρκαγιά στη μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ, αγνοούνται πέντε εργαζόμενες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Πηγή Φωτό: trikalaola.gr
26 Ιαν. 2026 7:11
Pelop News

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) στις εγκαταστάσεις της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας ΒΙΟΛΑΝΤΑ, που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Καρδίτσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4:00 π.μ., έπειτα από ισχυρή έκρηξη μέσα στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, τόσο εντός των Τρικάλων όσο και σε γειτονικά χωριά, ενώ προκάλεσε ζημιές στο κτήριο, με κατάρρευση μέρους της σκεπής και άνοιγμα των πάνελ.

Την ώρα της πυρκαγιάς βρίσκονταν μέσα στις εγκαταστάσεις 12 εργαζόμενοι, καθώς το εργοστάσιο διαθέτει 24ωρη βάρδια. Από αυτούς:

  • Τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο Νοσοκομείο Τρικάλων.
  • Τέσσερις άνδρες κατάφεραν να βγουν σώοι από το κτήριο.
  • Πέντε γυναίκες αγνοούνται ακόμη, με τις Αρχές να διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Συναγερμός στα Τρίκαλα: Μεγάλη πυρκαγιά στη μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ, αγνοούνται πέντε εργαζόμενες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τα Τρίκαλα και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Συνολικά επιχειρούν 22 οχήματα με 62 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση της φωτιάς, η οποία παραμένει σε εξέλιξη και καίει μεγάλο τμήμα του εργοστασίου.

Στο εργοστάσιο βρίσκονται οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ενώ έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η αιτία της έκρηξης και της πυρκαγιάς διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:27 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
7:20 Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και κίνδυνο πλημμυρών: Σε καθεστώς «Red Code» έξι Περιφέρειες
7:11 Συναγερμός στα Τρίκαλα: Μεγάλη πυρκαγιά στη μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ, αγνοούνται πέντε εργαζόμενες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
7:05 Σημείο αναφοράς
23:13 The Rookie: Η αστυνομική σειρά που έχει «κολλήσει» τη Gen Z
22:59 Απότομες αυξήσεις σακχάρου μετά τα γεύματα συνδέονται με 69% υψηλότερο κίνδυνο Αλτσχάιμερ
22:46 Συνεχίζεται η διαδικασία απελευθερώσεων στη Βενεζουέλα: Αποφυλακίστηκαν τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι
22:28 Χρυσός σε ιστορικά υψηλά άνω των 5.000 δολαρίων
22:25 Ο Αθηνόδωρος Αιγίου πρώτα δείγματα γραφής στις Ημερίδες Κλειστού Στίβου
22:20 Α1 ΕΣΚΑ-Η: Ο Αστέρας Τέμενης νίκησε την Απολλωνιάδα
22:15 Μαρία Κίτσου και Άννα Βίσση σε κοινή εμφάνιση στη σκηνή: Δείτε τι τραγούδησαν
22:05 Η νίκη του Κεφαλληνιακού κι όλα όσα έγιναν στην Α2 ΕΣΚΑ-Η
21:59 ΑΑΔΕ – Μητρώο Παροχών: Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι επιδομάτων, πώς θα λειτουργεί
21:58 Πολύτιμες εμπειρίες στη Λάρισα για τη μικτή ομάδα πόλο Προμίνι της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
21:51 Βερολίνο: Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε διαμέρισμα
21:43 Εβδομάδα πληρωμών: Ποιοι πάνε ταμείο, πότε μπαίνουν οι συντάξεις Φεβρουαρίου
21:36 Το Αθλόραμα πανελλήνιες διακρίσεις στο βάδην
21:28 Ριάμπκοφ: Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Τραμπ στη Μόσχα
21:14 Ομπάμα: «Κουδούνι αφύπνισης» ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη
21:12 Α1 ΕΣΚΑ-Η: Η Ολυμπιάδα φινάλε με α΄ γύρου με νίκη – Φωτογραφίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ