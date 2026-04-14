Βιολάντα: Τα 24 δείγματα «δείχνουν» υγραέριο παντού – Νέα βαριά στοιχεία για τη φονική έκρηξη με τις 5 νεκρές

Με νέα, ιδιαίτερα σοβαρά στοιχεία εμπλουτίζεται η δικογραφία για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους, τα οποία έχουν ήδη διαβιβαστεί στον ανακριτή Πρωτοδικών Τρικάλων στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Το πιο βαρύ στοιχείο της νέας εικόνας είναι ότι η παρουσία υγραερίου δεν περιορίστηκε μόνο σε σημεία γύρω από τις δεξαμενές ή στις σωληνώσεις. Αντίθετα, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία από τις αναλύσεις, ίχνη προπανίου, ισοβουτανίου και βουτανίου ανιχνεύθηκαν ακόμη και σε «τυφλό» δείγμα χώματος που ελήφθη σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τον αύλειο χώρο του εργοστασίου. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που ενισχύουν την εκτίμηση πως η διαρροή υγραερίου είχε πολύ μεγαλύτερη έκταση απ’ ό,τι αρχικά φαινόταν.

Διαβάστε επίσης: ΕΜΠ: Το πόρισμα για Βιολάντα «δείχνει» διάβρωση στον αγωγό προπανίου από λανθασμένη τοποθέτηση

Οι αναλύσεις αφορούν συνολικά 24 δείγματα που συλλέχθηκαν στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2026 από τον χώρο της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, αυτά περιλάμβαναν 16 δείγματα χώματος, δύο δείγματα υγραερίου, ένα δείγμα φελιζόλ, ένα δείγμα υλικού από δάπεδο και τρία δείγματα αέρα. Τα ευρήματα από αυτά τα δείγματα θεωρούνται κρίσιμα, καθώς δεν μιλούν απλώς για μια πιθανή διαρροή, αλλά για εκτεταμένη παρουσία συστατικών του LPG σε διαφορετικά σημεία του χώρου.

Ιδιαίτερο βάρος έχει το δείγμα αέρα που ελήφθη από οπή σε τσιμεντένιο τοίχο του υπογείου, όπου ανιχνεύθηκαν προπάνιο, ισοβουτάνιο και βουτάνιο. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα δείγματα χώματος από τάφρο προ εκσκαφής, από το σημείο εισαγωγής στο κτίριο και από άλλες θέσεις γύρω από τον αύλειο χώρο, όπου καταγράφεται ξανά η παρουσία των ίδιων αερίων.

Από τα πιο αποκαλυπτικά ευρήματα είναι και εκείνο που αφορά δείγμα φελιζόλ από την τάφρο του σωλήνα υγραερίου. Εκεί, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, καταγράφηκε μεγάλη ποσότητα προπανίου, μαζί με σημαντικές ποσότητες ισοβουτανίου και βουτανίου. Στο ίδιο δείγμα εντοπίστηκαν επίσης ίχνη πεντανίου, τολουολίου, ξυλολίου και ναφθαλινίου, γεγονός που αποτυπώνει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα επιβαρυμένο χημικό περιβάλλον στο σημείο.

«Μύριζε πολύ» λένε οι καταθέσεις

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και οι μαρτυρικές καταθέσεις που περιγράφουν ότι η έντονη οσμή είχε γίνει αντιληπτή από εργαζόμενες πολύ πριν από την έκρηξη. Σε δημοσιευμένες καταθέσεις αναφέρεται ότι υπήρχαν επανειλημμένες διαμαρτυρίες για μυρωδιά υγραερίου, ακόμη και μήνες πριν από το συμβάν, με εργαζόμενες να αποδίδουν την ανησυχία τους σε συνεχή δυσοσμία σε σημεία του εργοστασίου.

Το στοιχείο αυτό έχει ξεχωριστή βαρύτητα, γιατί δεν αφορά πια μόνο το τεχνικό κομμάτι της έρευνας, αλλά και το ερώτημα αν υπήρξαν προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν. Σε αυτή τη φάση, η υπόθεση δεν περιστρέφεται μόνο γύρω από το πώς έγινε η διαρροή, αλλά και γύρω από το αν υπήρξε γνώση, αδράνεια ή εσφαλμένη εκτίμηση του κινδύνου πριν από την καταστροφή. Αυτή είναι εύλογη δημοσιογραφική αποτίμηση με βάση τα δημοσιευμένα ευρήματα και τις καταθέσεις.

Η νέα εικόνα που σχηματίζεται από τα 24 δείγματα κάνει την έρευνα ακόμη πιο βαριά για όσους βρεθούν στο κάδρο των ευθυνών. Το γεγονός ότι το Γενικό Χημείο καταγράφει παρουσία υγραερίου σε αέρα, έδαφος και υλικά, σε διαφορετικά σημεία του χώρου, προσθέτει ένα ακόμα κρίσιμο κομμάτι στο παζλ της τραγωδίας. Και μαζί με τις καταθέσεις για έντονη οσμή πριν από την έκρηξη, μετατρέπει την υπόθεση από ένα βιομηχανικό δυστύχημα που ερευνάται, σε μια υπόθεση όπου τα ερωτήματα για πρόβλεψη, έλεγχο και πρόληψη γίνονται πια ασφυκτικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



