«Βιομηχανία» πλαστών πτυχίων: Απάτη «μαμούθ» 3,2 εκατ. ευρώ, συλλήψεις σε Αττική, Χανιά και Ιωάννινα.

Τέλος στη δράση ενός εκτεταμένου δικτύου παράνομων εκπαιδευτηρίων έβαλαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποκαλύπτοντας μια καλοστημένη απάτη με θύματα ανυποψίαστους πολίτες. Μετά από εισαγγελική παραγγελία, τα στελέχη της Διεύθυνσης Ελέγχων Οργανωμένου Συστήματος (ΔΕΟΣ) εντόπισαν έξι επιχειρήσεις εκπαίδευσης ενηλίκων που εξέδιδαν τίτλους σπουδών και πιστοποιητικά, τα οποία η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας έκρινε ως άκυρα και μη έγκυρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα είχε στήσει μια κερδοφόρα επιχείρηση που εκτεινόταν από το 2024 έως και σήμερα, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η δράση τους δεν περιορίστηκε στην έκδοση των «μαϊμού» πτυχίων. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν σωρεία φορολογικών παραβάσεων που ξεκινούν από το 2020:

Εκδόθηκαν περισσότερα από 10.000 φορολογικά παραστατικά με ψευδή ποσά εσόδων.

Η ζημιά για το Δημόσιο από τον μη αποδοθέντα ΦΠΑ αγγίζει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Χειροπέδες σε έξι υπευθύνους

Η επιχείρηση των αρχών σε Αττική, Χανιά και Ιωάννινα οδήγησε στη σύλληψη έξι ατόμων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι των εκπαιδευτηρίων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές με την αυτόφωρη διαδικασία, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για κακουργηματική απάτη και εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των πολιτών που έλαβαν τους άκυρους τίτλους σπουδών, καθώς και αν υπάρχουν και άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις που συνδέονται με το συγκεκριμένο δίκτυο.

