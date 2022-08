VIRAL: «Ξέρεις πόσα λεφτά έχω στην τράπεζα;»

Στο «στόχαστρο» έχει βρεθεί στη Βραζιλία ο Βίτορ Περέιρα. Η Κορίνθιανς, στην οποία είναι προπονητής, πηγαίνει απ’ το κακό στο χειρότερο και η καρέκλα του «τρίζει» έντονα το τελευταίο διάστημα.

Μετά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από την Παλμέιρας δέχθηκε ξανά έντονη κριτική ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού. Ο ίδιος, πάντως, δεν έδειξε να αγχώνεται. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ερωτήθηκε για το αν φοβάται για πιθανή απόλυσή του.

Ο ίδιος απάντησε με χαμόγελο, αναφέροντας: «Πλάκα μου κάνεις φίλε… Λες να φοβάμαι μην χάσω τη δουλειά μου; Ξέρεις πόσα λεφτά έχω στην τράπεζα; Έχω μια σταθερή ζωή. Είμαι εδώ στην Κορίνθιανς και αν δεν είμαι εδώ, μπορεί να πάω σε οποιονδήποτε άλλο σύλλογο και όποτε θέλω».

